Lastimoso, ver a un Gobernador en los Eventos de una Aspirante Como vil Matraquero y Aplaudidor: José Olvera

“La Elegida ya es Verónica Díaz”, Afirma

Por Gabriel Rodríguez Piña

José Marco Antonio Olvera Acevedo, delegado del CEN del PRI en Zacatecas solicitó a Ulises Mejía Haro, José Narro Céspedes, Zaira Villagrana, Geovanna Bañuelos, Carlos Puente y a todos los demás contendientes por Morena, a que se den cuenta de que “la elegida entre todos ellos ya es Verónica Díaz Robles”, por lo que les pidió de manera directa acepten la invitación a incorporarse a las filas del tricolor frente a 2027 y “no aceptar más humillaciones de parte de Morena Zacatecas y del gobernador David Monreal”.

Olvera Acevedo añadió que a Zacatecas llegó el momento de construir un gran frente democrático capaz de reunir a todas las fuerzas políticas comprometidas con la legalidad, los contrapesos y el respeto al voto ciudadano.

Por ello, llamó a todos los contendientes citados “a unirnos frente a ese problema que no puede resolver el actual gobierno por lo que el llamado del PRI es a abrir nuestro país y el estado, para construir puentes que coloquen a ambos en el lugar de un actor principal en el mundo”.

La democracia, dijo más adelante, “no puede sostenerse ni en la polarización ni en la intimidación, como ocurre aquí, lo mismo que en el caso de la impunidad para lo cual, debemos recuperar antes las capacidades del Estado de Derecho y las instituciones que ellos despedazaron desde Morena”.

Al aludir en concreto a la elección zacatecana en 2027, dijo que ese hecho “ha llevado al partido en el poder a echar la casa por la ventana mediante todo el dispendio de recursos para que su delfina pueda posicionarse dentro del gusto y la atracción de los votantes”.

El delegado del CEN priísta indicó que resultó lastimoso “ver a un gobernador que participa dentro de los eventos de una aspirante como vil matraquero y aplaudidor”.

Por ello, pidió revisar el caso por el cual “David Monreal utiliza los recursos públicos, debido a que la sola presencia inmoral de ese sujeto es mediante el uso de recursos públicos, aunque se nieguen a aceptarlo.

“Es por eso que hago un llamado a los demás interesados, a Ulises, a Carlos Puente, Narro y todos los demás, para que se quiten la venda de los ojos porque los están engañando: ¿Qué no se dan cuenta de que la decisión ya está tomada?

“Porque todos los demás ya vimos que la decisión es que la senadora (Díaz Robles) sea la candidata (del gobernador Monreal), mientras que ellos se siguen prestando a este juego en calidad de patiños y como bienes utilitarios políticos”, precisó.

Ante los hechos, subrayó la invitación para que todos los nombrados se sumen “a la gran coalición que se construye para recuperar el camino en Zacatecas.

“Hacemos ese llamado para que cerremos filas porque si todos ellos se dan cuenta, nuestro enemigo es justamente el mismo por lo que les pido que ya no se dejan ni utilizar ni tampoco humillar.

El delegado priísta añadió que “me gustaría saber –en el caso concreto de Ulises Mejía Haro– qué ocurrirá con ese candidato cuando le digan que no resultó ganador de la encuestocracia y que la que la ganadora fue, como va a ocurrir, la senadora Díaz Robles”.