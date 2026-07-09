Presidenta Claudia Sheinbaum Presenta 12 Indicadores que Muestran el Buen Desempeño de la Economía Mexicana

Recuerda que 13.5 Millones de Personas Salieron de la Pobreza

Destacó que México se coloca entre los 10 países con mayor IED; es el primer lugar entre los países de la OCDE con mayores incrementos a los salarios reales desde 2018; el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839 mmd; las exportaciones alcanzaron un récord histórico de 723 mmd y la inflación sigue bajando.

Al cierre de junio de 2026 hay 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados, la cifra más alta para un mes de junio: IMSS.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó 12 indicadores que muestran el buen desempeño de la economía nacional y la eficacia del Humanismo Mexicano gracias a la responsabilidad en el gasto público y en la inversión pública, el aumento en el salario mínimo, así como la continuidad y profundización de las Pensiones y Programas para el Bienestar.

“Ser muy responsable en el gasto público y en la inversión pública, eso es lo primero, lo segundo garantizar los indicadores macroeconómicos y lo tercero es el Humanismo Mexicano, porque recuerden que durante 36 años no aumentó el salario mínimo. De hecho, en el sexenio de Miguel de la Madrid la caída del salario mínimo fue enorme, porque las tasas de inflación llegaban al más del 100 por ciento y después no aumentó. El salario mínimo en el 2018 era de 2 mil 800 pesos mensuales, el salario mínimo hoy es de más de 9 mil 400 pesos mensuales, reconocido por OCDE subió en 122 por ciento del 2021 a la fecha.

“Si no hubiera habido aumento al salario mínimo no habría capacidad adquisitiva del pueblo de México y la otra, los Programas del Bienestar que impulsan el consumo cuando la gente tiene recursos, compra y al comprar se activa la economía. Entonces si no hubiera habido aumento salarial, hubiéramos seguido con la visión neoliberal y si no hubiera habido Programas de Bienestar, si no compra del voto como se hacía antes cada que había elecciones y algo de programas sociales en algunos lugares vinculados también con un vínculo electoral, si no hubiera habido ese cambio no tendríamos resultados que tenemos hoy”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Los 12 indicadores que muestran la fortaleza económica de México son:

México se coloca entre los 10 países con mayor Inversión Extranjera Directa (IED). México, primer lugar entre los países de la OCDE con mayores incrementos a los salarios reales desde 2018. México, con la segunda tasa de desempleo más baja (2.7%) de los países integrantes de la OCDE, sólo detrás de Japón. Récord histórico en empleos formales en junio de 2026 con 22 millones 779 mil 704. Salarios de cotización más alto de la historia con 669 .1 diarios, 6.4% por encima del año anterior. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839 mmd, cifra histórica. Seguimos siendo el principal socio comercial. México vende más al mundo: las exportaciones alcanzaron un récord histórico de 723 mmd. En abril de 2026, la inversión fija tuvo un crecimiento del 5.9% anual. El Indicador Mensual de Consumo Privado creció 2.1% respecto al año anterior. La actividad económica mantiene una tendencia creciente y alcanza un nuevo máximo. La actividad industrial repunta en abril y alcanza su mayor nivel desde octubre de 2024. La inflación sigue bajando: llegó a 3.6%, su menor nivel en ocho meses.

Destacó que la principal diferencia en el modelo de desarrollo de la Cuarta Transformación es que hay una mayor distribución de la riqueza por lo que hay una reducción de la desigualdad y 13.5 millones de personas salieron de la pobreza.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que México se coloca entre los 10 países con mayor IED, al captar 41 mil millones de dólares, lo que muestra confianza en las políticas de la Presidenta y la estabilidad financiera en el país. Señaló que de 2018 a la fecha, el país se ubica en el primer lugar de recuperación del salario mínimo y tiene la segunda tasa de desempleo más baja entre los países de la OCDE lo que es muestra de que hay un mercado laboral sólido.

Respecto al comercio exterior, puntualizó que México y Estados Unidos comercian más que nunca, las exportaciones e importaciones suman un intercambio de 839 mil millones de dólares (mmd), una cifra histórica. Mientras que, las exportaciones al resto del mundo en los últimos 12 meses también aumentaron con un récord histórico de 723 mmd. La inversión creció 5.9 por ciento anual y registró su mejor resultado desde julio de 2024; el consumo privado creció 2.1 por ciento mostrando la solidez laboral, la buena progresión de los ingresos de remuneración, la estabilidad del tipo de cambio, de las tasas de interés y de la inflación.

En este sentido, detalló que si se suma consumo más inversión se tiene un incremento de 2.1 por ciento en la actividad económica, la cual ha tenido una tendencia al alza desde enero, destacando un crecimiento de 2.1 por ciento en la actividad industrial. Y la inflación sigue bajando, llegó a 3.6 por ciento, el nivel más bajo en ocho meses, lo que no hubiera sido posible sin los acuerdos con gasolineros para mantener el precio del diésel, así como con los productores, productoras, comercializadores y comercializadoras de alimentos como el jitomate.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que, al 30 de junio, hay 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados al Instituto, la cifra más alta para un mes de junio desde que se lleva registro.

Agregó que durante junio de este año se crearon 61 mil 23, en lo que va del año de diciembre 2025 a junio 2026, 262 mil 628 y en los últimos 12 meses, es decir de junio de 2025 a junio de 2026, 454 mil 38. Además del total de los puestos afiliados al IMSS, 9 millones 195 mil 693 son mujeres, lo que representa el 40.4 por ciento y se han incorporado 237 mil 627 trabajadores de plataformas digitales.

Agregó que el salario base de cotización sigue creciendo, alcanzando 669.1 pesos diarios, con un crecimiento anual de 6.4 por ciento y de productividad de 1.96 por ciento.