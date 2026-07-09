Protestan Trabajadores Durante la Ceremonia Conmemorativa del 28 Aniversario de la UTEZ

Persiste Diversos Problemas y se Avizora Huelga: Flores González

Por Miguel Alvarado Valle

Durante la ceremonia conmemorativa por el 28 aniversario de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (UTEZ), integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (SUTUTEZ), encabezado por Samuel de Jesús Flores González, realizaron una manifestación al interior del evento para expresar diversas inconformidades.

Durante la protesta, algunos jóvenes de la comunidad estudiantil se sumaron a la protesta, donde los participantes desplegaron pancartas, además de lanzar abucheos y silbidos.

Posteriormente el dirigente sindical señaló que, aunque el aniversario representa un motivo de orgullo para quienes forman parte de la institución, persisten problemas que, aseguró, no han sido atendidos por las autoridades universitarias.

Expuso que, tras el levantamiento del paro laboral a finales del año pasado, las mesas de trabajo con funcionarios estatales se estancaron y continúan pendientes temas relacionados con el presupuesto, el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y diversas necesidades de infraestructura, entre ellas la construcción de un domo, la pavimentación de espacios y la renovación de laboratorios y equipo de cómputo.

Asimismo, advirtió que la universidad enfrenta un déficit cercano a los 10 millones de pesos en el presupuesto, situación que, dijo, podría complicar el cierre financiero del año.

Flores González afirmó que el sindicato ha documentado 11 presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, varias de ellas relacionadas con la organización interna y el mantenimiento de las instalaciones.

Consideró que el aniversario debió ser un espacio para reconocer el trabajo de docentes, personal administrativo y estudiantes, en lugar de convertirse en un escenario donde, afirmó, se presentaron eventos “al vapor”, al señalar que las actividades no respondieron a la importancia de la celebración.

Además, anunció que el SUTUTEZ prepara un emplazamiento a huelga, cuyo inicio dependerá de lo que determine la asamblea sindical.

Por su parte, la rectora de la UTEZ manifestó respeto hacia la protesta y aseguró que la administración ha trabajado por cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo, incluidos los incrementos salariales, bonos y demás prestaciones.

Reconoció que existen solicitudes adicionales presentadas por el sindicato que permanecen en análisis, como la emisión de convocatorias para cubrir algunas plazas, aunque afirmó que estos procesos se desarrollan a través de una comisión integrada tanto por representantes de la rectoría como del sindicato.

Añadió que el diálogo con el sindicato se mantiene mediante una mesa permanente en la que también participan autoridades de las secretarías de Educación y Finanzas del estado.

Además, consideró que algunas expresiones del conflicto podrían estar relacionadas con intereses políticos, al señalar que ha tenido conocimiento de reuniones sindicales donde se abordan temas de la próxima sucesión política.

No obstante, aclaró que esa situación no representa la postura de toda la plantilla laboral y reiteró su disposición para continuar el diálogo con el sindicato, privilegiando los temas académicos y el beneficio de la comunidad estudiantil.