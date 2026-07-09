Con Nuevos Policías Municipales Tere Jiménez y Leo Montañez Refuerzan la Seguridad de Aguascalientes

Se Gradúan 38 Nuevos Policías Preventivos

En la actual administración municipal se han graduado 10 generaciones, lo que representa 251 nuevos policías para la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes.

La gobernadora del estado, Tere Jiménez, y el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, encabezaron la ceremonia de graduación de 38 nuevos Policías Preventivos que se incorporan a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio capital.

La gobernadora Tere Jiménez felicitó a las y los nuevos policías y los exhortó a cuidar la paz y la tranquilidad de las familias de Aguascalientes, por ser lo más valioso de una sociedad.

“Aguascalientes confía en ustedes; eligieron una vocación que exige valor, preparación, temple y una enorme sensibilidad humana. Recuerden que la seguridad se construye con coordinación, tecnología, capacitación y, sobre todo, con mujeres y hombres comprometidos con el servicio público. Desde el Gobierno del Estado seguiremos impulsando más programas, estrategias, tecnología y capacitación para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro estado”, sostuvo.

Durante el evento que se realizó en el Museo Descubre, Leo Montañez expresó que, con la incorporación de estos nuevos policías, se trabaja para consolidar una mejor seguridad para los habitantes del municipio.

“Sabemos que la mejor inversión para la seguridad de nuestro municipio es contar con policías cada vez más preparados, más humanos y más comprometidos con todas y todos”, afirmó.

La gobernadora Tere Jiménez y el presidente municipal Leo Montañez entregaron las constancias a los nuevos oficiales por haber concluido su entrenamiento, además de tomar protesta de ley a las y los policías preventivos, quienes se comprometieron a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de policía.

Al respecto, Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, dio a conocer que son 38 los cadetes egresados del Curso de Formación en Policía Preventivo de las generaciones 39 y 40, de los cuales 19 son mujeres y 19 hombres, quienes han demostrado disciplina, compromiso, vocación de servicio y la determinación necesaria para asumir una de las responsabilidades más importantes que puede tener una persona: proteger a su ciudad.

En su mensaje, la regidora Karla Espinoza Esparza destacó el esfuerzo realizado por los recién graduados para alcanzar esta meta: “Estoy segura que dejarán en alto el nombre de la corporación, ustedes son el ejemplo a seguir de las futuras generaciones”, y los llamó a proteger y servir a la población de Aguascalientes.

Al evento también asistieron la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; general de Brigada Estado Mayor, Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; general de Brigada Estado Mayor, Isaac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Maribel Chávez Arriaga, fiscal general de la República en Aguascalientes; Fernando Alberto Alférez Alcázar, secretario técnico de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz; Karla Martorell Moya, titular de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del Estado de Aguascalientes, así como integrantes del Cabildo de Aguascalientes.