La Miel de Aguascalientes es una de las Favoritas en Países de Asia, Europa y América

Con Respaldo de Gobierno del Estado

Alemania, Japón, Puerto Rico y Estados Unidos figuran entre los principales destinos de exportación de la miel aguascalentense.

La empresa Hermes Honey lleva el valor y la riqueza del campo de Aguascalientes a distintos países del mundo.

El Gobierno del Estado, a través de la Sedrae, ha destinado cerca de 7 millones de pesos para fortalecer la actividad apícola.

La calidad de la miel producida en Aguascalientes le ha permitido consolidar su presencia en importantes mercados internacionales, llevando el prestigio y la riqueza del campo aguascalentense a distintos países del mundo.

Un ejemplo de ello es Hermes Honey, empresa que comercializa diversas variedades de miel mexicana, entre ellas la miel de mezquite y la miel de Altiplano, ambas originarias de Aguascalientes y reconocidas por su excelente calidad y características únicas.

Los productos apícolas del estado llegan a mercados como Alemania, Japón, Estados Unidos y Puerto Rico, entre otros destinos. Alemania destaca como uno de los principales compradores de la miel de Altiplano, una variedad altamente apreciada por los consumidores de ese país por su textura y sabor.

“En Alemania la conocen como ‘miel mantequilla’ debido a su consistencia suave y cremosa, que permite untarla fácilmente sobre el pan. Tan solo el año pasado se comercializaron cerca de 680 toneladas de este tipo de miel hacia ese mercado”, explicó la gerente de Capital Humano de Hermes Honey, Analy Ordóñez.

Como parte del respaldo que brinda el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), la empresa participó recientemente en FOODEX Japón 2025, la feria internacional de alimentos y bebidas más importante de Asia y una de las más grandes del mundo, donde promovió sus productos, fortaleció vínculos comerciales y exploró nuevas oportunidades de negocio.

Por su parte, el titular de la Sedrae, Isidoro Armendáriz, informó que el Gobierno del Estado ha destinado recursos para fortalecer la actividad apícola mediante apoyos para la adquisición de alimento para las abejas, equipamiento especializado y acciones orientadas a impulsar la comercialización de la miel en los mercados nacional e internacional.

Asimismo, destacó que fortalecer la apicultura también implica proteger a las abejas y preservar el entorno natural. Por ello, el Gobierno del Estado impulsa programas enfocados en el uso responsable del agua y del suelo, además de acciones de concientización sobre la importancia de estos polinizadores para la producción de alimentos y el equilibrio ambiental.

“Impulsar la producción de miel también significa cuidar a las abejas y al medio ambiente. Por ello contamos con diversos programas que favorecen el uso sustentable de los recursos naturales y fomentan la preservación de estos importantes polinizadores”, concluyó.