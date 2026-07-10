Alto a las Armas, Alto al Fuego, la Construcción de la paz Comienza en las Familias: Presidenta Sheinbaum

Hace Llamado a Sumarse al Programa Sí al Desarme, Sí a la Paz

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que el 75% de las armas decomisadas provienen de EUA, por lo que insistió en que la seguridad y la paz son responsabilidades compartidas.

⁠En México se redujo casi el 50% la incidencia de homicidios dolosos en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y la capital del país tuvo la incidencia más baja en junio de los últimos 15 años.

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a las familias mexicanas a sumarse al programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que a la fecha suma más de 11 mil armas recolectadas y que sumadas a las decomisadas durante los operativos del Gabinete de Seguridad, representan casi 40 mil armas fuera de las calles para salvar vidas.

“Alto a las armas, alto al fuego. Nada vale la vida de otra persona, nada vale tampoco poner en riesgo la propia vida. Hacemos un llamado a todas las familias de México, a las madres y a los padres: abracen a sus hijas e hijos, escúchenlos, acompáñenlos, sepan con quién conviven, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus sueños. Ninguna política pública puede sustituir el amor, el cuidado y la presencia de la familia; a las abuelas y a los abuelos, a las hermanas, a los tíos, a los hermanos. Acerquémonos más unos a otros, promovamos el diálogo en nuestros hogares, menos pantallas y más compañía, compartamos tiempo juntos, cuidémonos entre todas y todos. La construcción de la paz comienza en las familias. Si en su hogar hay un arma, entréguenla, no esperen a que una tragedia les recuerde que nunca debió haber estado ahí”, convocó desde el atrio de la Basílica de Guadalupe.

La Jefa del Ejecutivo Federal insistió con firmeza y respeto en la importancia de atender el tráfico de armas que ingresan a México, pues señaló que el 75 por ciento del armamento decomisado por el Gabinete de Seguridad proviene de Estados Unidos. “La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas”, agregó.

Recordó que además del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, el Gobierno de México construye escuelas, espacios deportivos, promueve la cultura y el deporte e impulsa los Programas para el Bienestar y la generación de empleos dignos como parte de la atención a las causas, uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que con las armas entregadas en el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz –más las 28 mil decomisadas en los operativos del Gabinete de Seguridad– suman casi 40 mil armas que salieron de las calles desde que inició la presente administración.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, recordó que el año pasado el Gobierno de México lanzó la convocatoria “Desarmar, intervenir, reconstruir” para transformar las armas en obras artísticas, en la cual participaron artistas de 20 estados del país y resultaron tres obras ganadoras que hoy se encuentran en proceso de producción. Informó que estas obras serán instaladas en los estados de Morelos, Michoacán y Estado de México como territorios de paz.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, puntualizó que, al corte del 6 de julio, a través del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, fueron recolectadas 11 mil 679 armas de fuego, de las cuales 6 mil 404 fueron armas cortas, 3 mil 419 armas largas y mil 856 granadas; además de 700 mil cartuchos.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, puntualizó que solo en la capital del país salieron de las calles mil 800 armas y 191 municiones, además del canje de 700 juguetes bélicos por juguetes lúdicos, que también serán intercambiados por libros para promover la cultura. Reconoció a la Presidenta por los resultados de estas acciones, como la reducción de casi el 50 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos; mientras que en la Ciudad de México, el pasado mes de junio y en el contexto de la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, se logró la incidencia más baja de este delito en los últimos 15 años.