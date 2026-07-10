Esperan Derrama Económico de 30 mdp por el Festival Cultural y Artístico Guadalupe 2026

Municipio Invertirá Alrededor de 14 mdp

Por Miguel Alvarado Valle

El Ayuntamiento de Guadalupe presentó el programa oficial del Festival Cultural y Artístico Guadalupe 2026, que se llevará a cabo del 3 al 9 de agosto con una amplia oferta de actividades gratuitas para toda la familia.

La programación contempla conciertos de artistas nacionales, talleres, corredores artesanal y gastronómico, recorridos turísticos, así como ciclos de cine, danza y teatro, con el objetivo de fortalecer la cultura y atraer visitantes al Pueblo Mágico.

Durante la presentación, el presidente municipal, José Saldívar Alcalde, señaló que el festival se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes de Zacatecas y destacó que la cartelera fue integrada con base en las preferencias expresadas por la ciudadanía.

Asimismo, informó que para esta edición se destinará una inversión aproximada de 14 millones de pesos y se espera una derrama económica cercana a los 30 millones de pesos, además de una asistencia superior a las 60 mil personas, cifras similares a las registradas el año pasado.

El coordinador general del festival, Raúl Alejandro Guerrero Chávez, detalló que las actividades artísticas iniciarán el martes 4 de agosto con la presentación de María José.

El miércoles 5 se realizará una noche retro y de música electrónica con Rucos Night y Fonica; el jueves 6 estarán en el escenario Sonora Dinamita y Sonora Santanera; el viernes 7 se presentarán Grupo Palomo y la Banda TR de Jerez; el sábado 8 será el turno de Fobia, mientras que el domingo 9 el festival cerrará con Poder del Norte y Los Cadetes de Linares de Epifanio Ortiz.

Guerrero Chávez destacó que el festival también brindará espacios al talento zacatecano, ya que cada una de las noches contará con la participación de agrupaciones y artistas locales que compartirán escenario con los invitados nacionales.

Además de los conciertos, el programa contempla talleres gratuitos de alfarería, joyería, talabartería y arte wixárika en el Centro Platero, así como un corredor artesanal con productos locales, recorridos turísticos e históricos, conferencias, presentaciones de libros, conciertos de música de cámara y bandas sinfónicas, además de un planetario con proyecciones en 360 grados y actividades dirigidas al público infantil.

Del 7 al 9 de agosto también se desarrollarán ciclos de cine con la participación de directores zacatecanos, además de funciones de danza y teatro familiar en el Museo de Guadalupe.

Las autoridades informaron que todos los eventos serán gratuitos y contarán con un operativo especial de seguridad coordinado con distintas corporaciones, el cual incluirá filtros de acceso, arcos detectores, torres de vigilancia y cámaras de videovigilancia.

Asimismo, el corredor gastronómico y artesanal funcionará diariamente a partir de la 1 de la tarde en el Jardín Juárez, donde también se desarrollarán las presentaciones artísticas, las cuales iniciarán desde las 6 de la tarde y concluirán alrededor de las 12:30 de la noche para garantizar un ambiente seguro y familiar.