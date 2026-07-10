Gobierno de David Monreal Brinda Todos los Apoyos del Erario a Verónica Díaz: Ramírez

“Da Pena Ajena”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal, señaló que al momento no se cuenta con fecha precisa para levantamiento de encuesta al interior de Morena, de la cual habría de salir el candidato para la sucesión gubernamental de 2027; posteriormente condenó el hecho de que “haya una candidata favorecida por el gobierno de David Monreal, quien brinda todos los apoyos del erario a Verónica Díaz Robles”, por lo que exigió encuesta pareja para todos los contendientes.

Página 24 le indicó que el pasado miércoles, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Zacatecas, José Olvera Acevedo, señaló que la encuesta para elegir candidato en Morena es una “simulación”, de modo que el PRI convocaba a las diversas partes –Mejía Haro, Narro Céspedes, Villagrana, Puente y Bañuelos de la Torre– a que “mejor se incorporaran al PRI, porque todo mundo sabe quién es la elegida, con el fin de que en Morena ya no los humillen más”.

Al respecto, Ramírez Cuéllar acusó a Olvera Acevedo de que “en el PRI, Olvera está acostumbrado al dedazo, pues él siempre ha vivido y ha sido premiado por el dedazo; entonces, no todos somos iguales”, acotó.

Por el contrario, destacó que en Morena hay un proceso que tiene que ver con la realización de una encuesta abierta a toda la población, “pero lo que realmente les importa es que la ciudadanía sepa, presione y espere la visita en sus hogares, donde tocaran a sus puertas, además de harían llamadas telefónicas de manera abierta”.

Recordó que dentro de la encuesta habrá cuatro grandes preguntas relacionadas con el hecho de quién debe ser él o la representante de Morena para coordinar los trabajos, a quién consideran que es más honesto u honesta, así como más cercano a la gente y que responde mejor a los principios de Morena para sumar puntos y quien obtenga la mayoría de ellos “será quien finalmente realice los trabajos de coordinación de Zacatecas”.

El Actuar del David

Sobre las acciones en favor de la ungida por David Monreal, en favor de Díaz Robles, Ramírez Cuéllar refirió que tales hechos son de “dar pena ajena”.

A pregunta expresa sobre qué van a hacer los coordinadores con esos temas, Ramírez Cuéllar respondió que ese hecho dependerá de que los aspirantes “hagan llegar una carta a la dirigencia del partido concretamente a la coordinación de honestidad y justicia, que es lo mínimo que deberían hacer”.

Respondió que dentro del equipo no hay divisiones, sino que habrán de trabajar por un solo frente en el que hay opiniones distintas “porque nosotros tenemos, en el caso de ser hombre, a Ulises Mejía Haro y si es mujer, tenemos a Zaira Villagrana”.

“Nosotros lo que queremos es piso parejo y la realización efectiva de la encuesta para tener un coordinador (a) más fuerte”.

Posteriormente, a Zaira Villagrana se le cuestionó sobre las demandas que particulares habrían entablado en su contra cuando era titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujer), acusándola de violencia, a lo que respondió que, contrario a ella, “fui yo la agredida en múltiples ocasiones, por lo que en mi caso, tengo entabladas varias demandas legales en contra de cierto grupo”, que no mencionó.