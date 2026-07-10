La Universidad Rosario Castellanos es Bienvenida a Zacatecas: Ángel Román

Pese a Deudas, Asegura que la UAZ Cerrará Bien el año

Por Gabriel Rodríguez Piña

El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez, afirmó que, a pesar del pasivo por cuatro mil 500 millones de pesos y pese al anatocismo de tres millones de pesos diarios más; “la universidad pública zacatecana, que se encuentra en el top de calidad a nivel nacional cerrará bien este 2026”.

De la misma manera, señaló que “la Universidad Rosario Castellanos (URC) es bienvenida a Zacatecas porque contribuye a la formación educativa superior”.

Amplió: “La competencia de la URC es bienvenida mientras nosotros seguiremos haciendo lo propio, que es relanzar la calidad académica, pero además debo decir que el gobierno federal no está apoyando en sentido alguno a las universidades públicas autónomas de todo el país”.

El rector precisó que esa negación a extender carteras abiertas a las universidades nacionales no es “una decisión tomada solamente en contra de nuestra universidad, sino a nivel nacional, donde ya hay una falta de apoyo a los subsidios que se deberían dar a todas ellas, lo que mantiene en una profunda crisis a muchas, en algunos casos incluso mayores a la nuestra en la UAZ”, advirtió.

Asimismo, indicó que las universidades en crisis (como la UAZ) la coloca en un problema mayúsculo, a partir de la existencia de un enorme grado de dificultad más alto que el de años anteriores, debido a que, en su caso, “es la primera ocasión que, por decisión federal, no se nos brindan recursos extraordinarios por montos que irían de 300 millones a 400 millones en el periodo de un año.

“Esas aportaciones venían del propio gobierno estatal y federal, pero, en el caso del segundo, debo subrayar que la Federación ya no ha dado recursos a las universidades estatales en su calidad de fondos extraordinarios mientras que el subsidio que recibimos es tan sólo de 4 por ciento anual, cuando la inflación es más alta de lo que recibimos”.

Flotarían Sobre el Desastre

A pregunta sobre cómo van a subsistir en lo que resta del año y para la conclusión de 2026, indicó que, al respecto, han estado trabajando con la Dirección de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que al lado del gobierno estatal, “nos permitirán llegar mejor a fin de año”.

Inquirido sobre si la UAZ llegará a buen fin de año pese el adeudo de cuatro mil millones de pesos, respondió que el adeudo por esa suma no pertenece al presente, sino que arrastra casi dos décadas de existencia y advirtió que No habrá solución inmediata antes de diciembre, pues la Universidad carece de la capacidad para resolverlo en solitario y por ello se buscan alternativas.

Asimismo, recordó que los intereses derivados de esos cuatro mil 500 millones generaron otros dos mil 500 millones adicionales, impuestos por el gobierno federal a través del ISSSTE, por lo que advirtió que es “aberrante” cubrir intereses de un dinero que jamás ingresó a la institución.

De manera clara añadió que la UAZ se debate ante el hecho de “pagar esos intereses o que los recursos se vayan al bote de la basura, porque se trata de una bolsa exorbitante de dinero, generada desde administraciones anteriores, que no podemos pagar y si a ello se añaden los aumentos de la matrícula y de la ampliación de opciones educativas, ese hecho nos ha lesionado”.

Subrayó que, por encima de ese hecho, “toda competencia, como en el caso de la URC es bienvenida, ya que mejora incluso la calidad académica de nuestros estudiantes”.

Por el contrario, aseguró que se analiza la búsqueda de soluciones a los diversos casos de carreras sobresaturadas dentro de la UAZ, como veterinaria y ciencias médicas, “donde no se puede aceptar a todos, sino que se deben dar cuidadosos procesos de selección, hecho que nos garantiza una mayor elección de zacatecanos hacia nuestra universidad”.

A partir de lo anterior, dijo que “es por ello que la emergencia de la URC no nos afecta para nada porque, en el caso de la Rosario Castellanos, ésta todavía no completa su matrícula, mientras que nosotros tenemos anualmente solicitudes de 15 mil estudiantes que aspiran a cursar diferentes carreras”.

En ese momento, advirtió que los docentes-investigadores de la UAZ son altamente calificados pese a que “los costos para estudiar aquí siguen siendo baratos debido a que muchos de nuestros estudiantes (no precisó cuántos), tienen incluso mejores becas que aquellas que les daría la URC”.

Explicó, no obstante, que “hay jóvenes que residen en la Casa del Estudiante, quienes utilizan los comedores y los transportes universitarios por centenares, a los que apoyamos y que, mediante esos hechos, superan los subsidios de las becas de la URC”.

Nueva Modalidad

Pese a ello, admitió luego que la URC es una opción, una modalidad que tiene de novedad como cuando llegó a Zacatecas el Instituto Politécnico Nacional, que se trató de la admisión de jóvenes que tienen un perfil con carreras específicas si bien es cierto que nosotros tenemos algunas que se duplican respecto de esa nueva universidad.