Municipio de Guadalupe Destinará 30% del Fondo 3 a Obras Hídricas en 2026: Saldívar

Poco a Poco se Mitiga Problema del Agua, Asegura

Por Miguel Alvarado Valle

El alcalde de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, informó que el municipio mantendrá durante 2026 la asignación del 30 por ciento del Fondo 3, un recurso federal destinado a obras de infraestructura social como agua potable, drenaje y urbanización, para fortalecer la infraestructura hídrica del municipio.

El presidente municipal explicó que Guadalupe cuenta con 436 colonias, 28 comunidades y más de 60 mil viviendas, y señaló que, de acuerdo con las proyecciones del Inegi, el municipio podría convertirse en el más poblado del estado, lo que representa un mayor reto para garantizar los servicios básicos.

“Tenemos que estar a la altura de estas necesidades. Con el apoyo de las autoridades estatales y federales hemos podido ir mitigando poco a poco la problemática, sobre todo en aquellas colonias donde hubo asentamientos irregulares”, comentó.

Saldívar destacó el trabajo coordinado con la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), con la que se han impulsado obras para ampliar la cobertura de agua potable y drenaje, principalmente en colonias y comunidades que requieren infraestructura hidráulica.

Sobre la perforación de nuevos pozos, confirmó que existen proyectos en conjunto con la JIAPAZ y el Gobierno del Estado. Como ejemplo, mencionó la construcción del colector de La Zacatecana, una obra con una inversión cercana a los 30 millones de pesos, que beneficiará a las comunidades de San Jerónimo y La Zacatecana.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la población a hacer un uso responsable del agua y señaló que el cuidado del recurso requiere la participación conjunta de autoridades y ciudadanía ante el crecimiento del municipio y de la demanda del servicio.