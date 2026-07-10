SRE Inicia Acciones Legales por Muertes de Mexicanos Bajo Custodia y en Operativos de ICE

Vamos a Hacer Todo lo que Esté en Nuestras Manos: Presidenta

Se tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana que han perdido la vida en situaciones relacionadas con ICE: 14 bajo custodia en Centros de Detención de ICE y tres en operativos: SRE.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que respecto al fallecimiento de mexicanos en acciones relacionadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Gobierno de México hará todo lo que esté en sus manos con acciones como la presentación formal de denuncias ante Fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE. Entonces, por eso estamos emprendiendo más acciones. Y por supuesto, vamos a estar atentos a ello, internacionales y dentro de Estados Unidos”.

“Y todo el apoyo y solidaridad que requieren las familias que han perdido a un familiar o a un familiar que tienen detenido. El Gobierno de México está obligado a dar atención consular a todas y a todos los mexicanos que lo soliciten, pero particularmente a mexicanas y mexicanos cuyo único delito es trabajar en los Estados Unidos de manera honesta”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Asimismo, el Gobierno de México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno de Estados Unidos exigiendo el esclarecimiento de los hechos, las cuales han sido respondidas indicando que se realizan investigaciones, además de pedir su intervención al Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que se tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana que han perdido la vida en situaciones relacionadas con ICE: 14 han sido bajo custodia de ICE, es decir, en centros de detención; y tres en operativos de ICE, como fue el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien lamentablemente el pasado 7 de julio recibió una serie de disparos por parte de agentes de ICE en Houston, Texas.

Por ello, en respuesta a lo instruido por la Presidenta de México, la SRE solicitará apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias a quien resulte responsable ante las Fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE.

Además, se llevarán a cabo acciones civiles a las empresas que operan los centros de detención con el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que llevaron a la muerte de 14 mexicanos por parte de operadores privados de los centros de detención de ICE.

“Formalmente les estamos pidiendo a estas empresas que tienen que dejar de realizar estas acciones, que tienen que cambiar estas condiciones que han llevado a la muerte de personas mexicanas. Son cartas que en Estados Unidos se llaman de “Cease and Desist”, agregó.