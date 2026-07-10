Sé que van a Lograr sus Sueños: Tere Jiménez a Egresados del Conalep

Destaca su Dedicación y Compromiso

Se graduaron de los planteles Conalep Aguascalientes III, Aguascalientes IV, Jesús María Ing. Miguel Ángel Barberena Vega y Villa Juárez.

El conocimiento es la herencia más importante que nos pueden dejar nuestros padres: TJ.

En representación de la generación, Kenia Rodríguez Herrera agradeció a la gobernadora por impulsar oportunidades que permiten a las y los jóvenes continuar sus estudios.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, asistió a la ceremonia de graduación de los planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes (Conalep), en la que felicitó a las y los jóvenes que concluyeron su formación como profesionales técnicos bachiller y los exhortó a continuar preparándose para alcanzar sus metas y crear un mejor futuro.

“El conocimiento es la herencia más importante que nos pueden dejar nuestros padres; por eso, vale la pena seguir estudiando y prepararse. Vamos a seguir construyendo infraestructura educativa, porque ustedes se merecen lo mejor. Y se los digo aquí: sé que van a lograr sus sueños”, les dijo la gobernadora a las y los jóvenes durante el evento en el Teatro Aguascalientes.

En su mensaje, Tere Jiménez destacó la dedicación y el compromiso de las y los egresados para alcanzar este logro, y agradeció el acompañamiento de sus familias y del personal docente, cuyo apoyo fue clave para que culminaran con éxito esta etapa de su formación.

En esta ceremonia, se graduaron 491 alumnas y alumnos de la generación 2023-2026 de los planteles Conalep Aguascalientes III, Aguascalientes IV, Jesús María Ing. Miguel Ángel Barberena Vega y Villa Juárez. Entre las carreras técnicas que cursaron se encuentran Mantenimiento Automotriz, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Agrotecnología, Contabilidad, entre otras.

Braulio Paredes, director estatal del Conalep Aguascalientes, afirmó que este logro marca el inicio de nuevas metas y oportunidades para las y los egresados.

“Durante su estancia en nuestras aulas no solo adquirieron conocimientos técnicos y competencias profesionales; también desarrollaron disciplina, resiliencia y la capacidad de transformar los desafíos en soluciones. No dejen de aprender; la tecnología avanza a pasos agigantados y su compromiso con la mejora continua será lo que los mantenga a la vanguardia”, señaló Braulio Paredes.

En representación de la generación, Kenia Rodríguez Herrera, alumna destacada del Conalep Jesús María Ing. Miguel Ángel Barberena Vega, dio un mensaje.

“Gracias a la gobernadora de nuestro estado por crear las condiciones y brindar las oportunidades para que jóvenes como nosotros podamos seguir estudiando y contar con excelentes herramientas para afrontar nuestro futuro. A nuestras madres y padres, gracias por apoyarnos, acompañarnos hoy y estar siempre a nuestro lado”, finalizó.

En el evento, estuvieron presentes César Medina, presidente municipal de Jesús María; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Ricardo Carranza Aguilar, encargado de la Dirección del Conalep Villa Juárez; Cynthia Nayeli Ortiz Soto, encargada de la Dirección del Conalep Aguascalientes III; Samuel Isaac Ramos Castañeda, encargado de la Dirección del Conalep Aguascalientes IV; Iván Alberto Cazarín Caloca, encargado de la Dirección del Conalep Jesús María; Arturo Munguía Mireles, director general de Auditoría Gubernamental de la Contraloría del Estado de Aguascalientes; Brenda Yaneli Barrientos Delgado, directora del Instituto Municipal de Salud Mental; Luis Miguel Fernández Oropeza, integrante de la 14/a. Zona Militar; Nishino Yoriko, voluntaria de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), y Francisco Noé Márquez Patrón, director académico del Conalep.