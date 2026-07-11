Activa, la Fuerza “Genaro Codina” Para Atender Emergencias por las Lluvias: Reyes Mugüerza

Se Coordinan los Tres Niveles de Gobierno, Destaca

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, ante las lluvias que se han presentado los últimos días en la entidad, el Gobierno del Estado de Zacatecas mantiene activa la fuerza de tarea “Genaro Codina”, un esquema de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender las emergencias derivadas de las lluvias y prevenir riesgos para la población.

Explicó que en este operativo participan la Coordinación Estatal de Protección Civil, las unidades municipales de Protección Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional mediante el Plan DN-III-E y la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de responder de manera inmediata ante inundaciones, desbordamientos o cualquier situación que represente un riesgo.

El funcionario señaló que las autoridades realizan un monitoreo permanente de las presas del estado y mencionó que recientemente se atendió de manera preventiva una situación en la presa de Calerilla, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Asimismo, afirmó que aunque las lluvias han provocado afectaciones en algunas viviendas, comunidades y planteles educativos, hasta el momento no se registran daños considerados graves.

Reyes Mugüerza exhortó a la población que enfrente alguna emergencia o riesgo de inundación a comunicarse al 911 o, a través de las redes sociales oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil, donde se mantiene personal asignado para brindar atención las 24 horas.

Asimismo, señaló que las principales complicaciones se presentan en zonas urbanas como Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Río Grande, donde la acumulación de basura y la antigüedad de la infraestructura de drenaje favorecen el taponamiento de alcantarillas durante precipitaciones intensas.

El funcionario indicó que el Gobierno del Estado mantiene listos los albergues temporales en caso de que sea necesario habilitarlos, además de continuar con el monitoreo diario de las presas y la coordinación con los municipios para realizar acciones preventivas y reducir los riesgos durante la temporada de lluvias.