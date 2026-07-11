Con Casi 100 Participantes, Inauguran la Gamers Cup 2026 en Palacio de Gobierno

Lluvias Obligaron al Cambio de Sede

Por Miguel Alvarado Valle

Con la participación de cerca de 100 jóvenes y niños, el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas inauguró la Gamers Cup 2026, torneo de videojuegos que se desarrolló en Palacio de Gobierno.

El evento, dirigido a personas de entre 12 y 29 años, buscó promover la convivencia, el uso de espacios públicos y la integración de las juventudes a través de actividades recreativas y de competencia.

Durante la apertura, el director del Instituto de la Juventud, Mauricio Acevedo Rodríguez, destacó que esta edición representa la continuidad de un proyecto que ha logrado reunir a jóvenes aficionados a los videojuegos en un ambiente de respeto y sana competencia.

Explicó que originalmente el torneo estaba programado para realizarse en la Plazuela Goitia; sin embargo, las lluvias y ajustes en los horarios deportivos del mundial obligaron a cambiar la sede y la fecha, por lo que finalmente se decidió llevarlo a cabo en Palacio de Gobierno.

“No queremos dejar pasar esta oportunidad de convivir y de que más jóvenes puedan beneficiarse de este tipo de actividades”, expresó ante los asistentes.

Previo al inicio de las eliminatorias, el comité organizador dio a conocer el reglamento oficial del torneo.

Entre las principales disposiciones se estableció que las competencias serán individuales, que los participantes deberán mantener una conducta deportiva y respetuosa y que cualquier uso de trucos, hacks, lenguaje ofensivo o conducta antideportiva implicará descalificación inmediata.

También se informó que los partidos tendrán una duración de cinco minutos y que el comité organizador será el encargado de resolver cualquier controversia que pudiera surgir durante la competencia.

El director del Injuventud informó que el ganador del torneo recibirá una consola PlayStation 5, mientras que también se rifarán playeras originales y oficiales de la Selección Mexicana.

Explicó que la intención es que más jóvenes de distintas regiones del estado tengan la oportunidad de acceder a los beneficios y premios de la Gamers Cup.

Finalmente, pidió a los asistentes cuidar las instalaciones de Palacio de Gobierno, mantener limpios los espacios y disfrutar de una jornada que, dijo, busca demostrar que las juventudes zacatecanas pueden convivir, competir y organizarse de manera responsable y respetuosa.