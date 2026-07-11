Ejecutan a Benjamín Medrano en Guadalajara

Sicario le Disparó en una Heladería

Por Margarito Juárez González

Zacatecas, Zac.- El expresidente municipal de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, fue ejecutado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el pasado martes.

Los familiares del político y artista zacatecano lo identificaron en el Servicio Médico Forense (Semefo) durante la noche del jueves.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque armado ocurrió la noche martes en la heladería Cherry Melted, ubicada en la avenida Experiencia 3500, esquina con calle Cintra, en la colonia Santa Elena de la Cruz, que era la zona donde radicaba Medrano Quezada.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Jalisco dos sujetos llegaron al exterior en motocicleta. Uno de ellos, gordo, bajó sin quitarse el casco e ingresó, y sin mediar palabra le disparó a Benjamín Medrano a quemarropa y huyó de inmediato con rumbo desconocido.

El hoy occiso era acompañado por un menor de 16 años, el cual resultó ileso.

Las detonaciones alertaron a vecinos y autoridades en Guadalajara, quienes se movilizaron al lugar y encontraron al hombre sin vida, con una herida de bala en el pómulo izquierdo.

Trascendió que en el lugar se encontró un casquillo de bala calibre nueve milímetros.

Al no portar identificación, el cuerpo permaneció en calidad de desconocido. Los familiares lo buscaron y fue dos días después que se confirmó que la víctima era Benjamín Medrano Quezada.

Medrano Quezada fue presidente municipal de Fresnillo en 2013, además de diputado federal y local. También se desempeñó como empresario, con un bar en la capital del estado y un restaurante en el mineral.

Benjamín Medrano fue denunciado en 2022 la Secretaría de la Función Pública, y al no acudir a la audiencia de control el juez de Control giró una orden de aprehensión en su contra, sin embargo, logró el amparo de la justicia para cancelarla.

El finado será sepultado en su lugar de origen, el municipio de Nochistlán, Zacatecas.