Falta de Conciencia Ciudadana Agrava el Problema de la Basura: Flores Escobedo

Multas, Para Fomentar Respeto y Cambiar Comportamientos, Dice

Por Miguel Alvarado Valle

La directora general de Calidad de Vida y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zacatecas, Guadalupe Flores Escobedo, afirmó que uno de los principales retos que enfrenta el municipio en materia de limpieza no es únicamente la capacidad operativa para la recolección de residuos, sino la falta de cultura y conciencia ciudadana sobre el manejo adecuado de la basura.

Señaló que el gobierno municipal mantiene un trabajo permanente para recuperar el orden en las calles mediante campañas de concientización, recorridos de inspección y la aplicación de sanciones a quienes incumplen con las disposiciones.

La funcionaria explicó que el objetivo es que la población comprenda que la responsabilidad sobre los espacios públicos no termina al salir de casa, sino que se extiende a toda la ciudad.

En ese sentido, indicó que las inspectoras municipales realizan recorridos tanto en el Centro Histórico como en diversas colonias para detectar prácticas inadecuadas, como el abandono de colchones, salas y otros residuos peligrosos en la vía pública.

Aunque reconoció que algunas personas han mostrado inconformidad por las multas, sostuvo que estas son necesarias para fomentar el respeto por las normas y generar un cambio de comportamiento.

Uno de los puntos donde más se ha detectado esta problemática es la calle Venustiano Carranza, donde, explicó, los ciudadanos acostumbraron dejar basura prácticamente a cualquier hora.

Flores Escobedo aclaró que la recolección domiciliaria opera en días específicos –lunes, miércoles y viernes en algunas colonias, y martes, jueves y sábado en otras–, por lo que pidió a la población respetar esos días y entregar directamente los residuos al camión cuando sea posible, en lugar de abandonarlos sobre la vía pública.

La directora señaló que, además de la vigilancia permanente, el Ayuntamiento aplica multas que van desde mil 500 hasta 47 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta.

Como parte de las acciones preventivas, anunció que próximamente se pondrá en marcha una campaña dirigida a estudiantes universitarios, especialmente a los foráneos, debido a que en algunos casos desconocen los días de recolección o tienen dificultades para almacenar los residuos hasta el paso del camión.

Asimismo, reconoció que el municipio opera con alrededor de 54 camiones recolectores, cifra que consideró insuficiente ante el crecimiento de la ciudad y la incorporación de nuevas colonias.

Finalmente, Flores Escobedo enfatizó que la limpieza de Zacatecas requiere un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, por lo que insistió en que la educación ambiental y el cambio de hábitos son fundamentales para mantener una ciudad ordenada.