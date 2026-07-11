El pan de Aguascalientes ya es Patrimonio Cultural del Estado

La Gobernadora Tere Jiménez Anunció la Declaratoria

Más de 1,300 panaderías fortalecen la economía estatal con una derrama superior a 6,600 millones de pesos al año.

El reconocimiento protege una tradición de más de 400 años y honra el legado de generaciones de panaderos aguascalentenses.

El aroma del pan recién horneado, las recetas que han pasado de generación en generación y el trabajo de miles de familias ya forman parte oficialmente del patrimonio de todos los aguascalentenses.

La gobernadora Tere Jiménez anunció la declaratoria de la Panadería Tradicional de Aguascalientes como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, un reconocimiento que protege y enaltece una de las tradiciones más emblemáticas de la identidad local.

Durante el anuncio, la gobernadora destacó que este nombramiento es un homenaje a los hombres y mujeres que, desde hace más de cuatro siglos, han mantenido vivo un oficio que sabe a hogar, a familia y a historia.

“Cada pieza de pan lleva un legado; en cada horno se cocinan sueños. Hoy, garantizamos la permanencia de una tradición que une a las familias y fortalece nuestra identidad”, expresó.

Añadió que, actualmente, Aguascalientes cuenta con más de mil 300 panaderías, las cuales generan miles de empleos y una derrama económica superior a 6 mil 600 millones de pesos al año, consolidándose como uno de los sectores más importantes para la economía y el turismo estatal.

El consejero jurídico del Estado, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, explicó que este reconocimiento es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el gremio panadero para construir una ruta jurídica que permita preservar esta tradición y fortalecer la economía de quienes la mantienen viva.

Además, resaltó que es la primera declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial emitida por un gobierno estatal en los últimos 10 años, lo que convierte este hecho en un momento histórico para Aguascalientes.

Por su parte, el investigador Víctor Manuel Solís Medina, autor del expediente histórico que dio sustento a la declaratoria, señaló que los panaderos son herederos de un arte milenario que transformó el trigo en cultura e identidad.

El director general del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, afirmó que la panadería representa uno de los símbolos más importantes del estado, con piezas tradicionales como el bolillo y el chamuquito, que forman parte de la vida cotidiana de los aguascalentenses.

En representación del gremio, César Arturo Salado Gómez, presidente del Grupo de Industriales Panaderos de Aguascalientes (Gipan), recibió el reconocimiento y agradeció a la gobernadora por hacer posible este histórico nombramiento.

“Hoy, escribimos una página memorable para la panadería de Aguascalientes. Este reconocimiento honra a quienes amasaron con esfuerzo antes que nosotros y se convierte en un legado para las futuras generaciones. La panadería representa historia, cultura, tradición y orgullo para nuestro estado”, concluyó.

Durante el evento, realizado en el Museo Espacio, también estuvieron presentes la diputada federal Mónica Becerra; Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; el diputado local Roy Cervantes; Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado; Christian Medina López Velarde, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Aguascalientes; Luis Fernando Aranda Flores, director general de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt); José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos, y David Morán, secretario de Economía Social y Turismo del Municipio de Aguascalientes.