Tere Jiménez Impulsa la Profesionalización Policial

Formación Continua es una Prioridad, Destaca

Fueron 67 policías, entre estatales, municipales y penitenciarios, los que terminaron su educación media superior.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la ceremonia de graduación de miembros de seguridad pública que concluyeron sus estudios de bachillerato, un logro que fortalece su desarrollo profesional y contribuye a consolidar corporaciones cada vez más preparadas para servir y proteger a las familias del estado.

Durante el evento, la gobernadora felicitó a las y los policías por su esfuerzo, disciplina y perseverancia, al destacar que la preparación académica les brinda nuevas oportunidades de crecimiento, fortalece sus habilidades profesionales y les permite ofrecer un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía.

“Una institución crece cuando quienes forman parte de ella tienen la voluntad de aprender, avanzar y asumir nuevos retos. Este logro representa nuevas oportunidades de desarrollo profesional y fortalece su capacidad para responder a las necesidades de las familias. Estamos comprometidos a seguir impulsando la profesionalización de nuestras corporaciones para que las y los aguascalentenses reconozcan en ellas instituciones cada vez más preparadas, confiables y cercanas”, expresó.

Añadió que la formación continua de los cuerpos de seguridad es una prioridad para su administración, ya que contar con integrantes mejor capacitados se traduce en una mayor capacidad de respuesta, mejores oportunidades de desarrollo dentro de la corporación y un servicio de mayor calidad para la población.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que fueron 67 miembros los que concluyeron satisfactoriamente el bachillerato: 26 policías estatales, 33 policías penitenciarios y ocho policías municipales de Asientos, Calvillo y El Llano.

Destacó que la profesionalización policial es uno de los pilares de la estrategia de seguridad que impulsa la gobernadora Tere Jiménez, ya que fortalece las capacidades institucionales, dignifica la labor de las y los policías y genera oportunidades reales para que continúen su formación académica y accedan a nuevos retos dentro de la corporación.

“Invertir en la educación de nuestras y nuestros policías es invertir en una mejor seguridad. Significa contar con miembros más preparados para responder a los desafíos actuales, fortalecer la confianza ciudadana y brindar un servicio cada vez más profesional”, señaló.

En representación de las y los graduados, Miriam Esqueda afirmó que concluir el bachillerato mientras permanecen en servicio activo representa mucho más que obtener un certificado, pues demuestra que nunca es tarde para seguir aprendiendo y crecer tanto en lo personal como en lo profesional.

“Gracias, gobernadora, por confiar en las y los policías, por invertir en nuestra formación y por demostrar que nuestro desarrollo profesional también es una prioridad. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso de seguir preparándonos para brindar a la ciudadanía un servicio más cercano, humano, profesional y eficiente”, concluyó.

En el evento que se realizó en las instalaciones de Ficotrece, también estuvieron Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Inés Meléndez Estrada, en representación de la Guardia Nacional; la diputada federal Mónica Becerra; la diputada Nany Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; la diputada Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes, y Sergio López Porcayo, director del Instituto Mexicano de Profesionalización Educativa.