Colectivos Exigen Prevención y Justicia Tras Agresión Contra Niña en Tabasco

Atacante no Puede ser Internado, Tiene 13 Años: Fiscal

* La Respuesta Institucional no Puede Limitarse al Cuidado

* Médico y Abrir una Carpeta de Investigación: Cristela Trejo

* La Víctima y su Familia Requieren Atención Integral: Pesci

* Llama Aguilar a Comprender y Atender Causas del Ataque

Por Gabriel Rodríguez Piña y Nallely de León Montellano

La agresión física y sexual contra una niña de 10 años en el municipio de Tabasco generó indignación entre organizaciones y activistas defensoras de los derechos de las mujeres, quienes exigieron una investigación con perspectiva de género e infancia, además de fortalecer las políticas públicas para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes en Zacatecas.

El fiscal general del estado, Christian Paul Camacho Osnaya, confirmó que la menor fue víctima de una agresión física y sexual y que, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada vía aérea al Hospital General de Zacatecas, donde permanece internada bajo pronóstico reservado.

Informó que desde el primer momento se activaron los protocolos de atención mediante la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, la Fiscalía de Derechos Humanos, el Programa de Justicia para Adolescentes y el Sistema Estatal DIF, con el propósito de brindar atención médica, jurídica y psicológica a la víctima y su familia.

Asimismo, dio a conocer que el presunto responsable, un adolescente de 13 años, ya fue ubicado y permanece bajo resguardo de las autoridades y de sus familiares mientras continúan las investigaciones.

Explicó que, debido a su edad, la legislación en materia de justicia para adolescentes no permite imponerle una medida de internamiento preventivo, por lo que el procedimiento deberá seguir el marco jurídico previsto para personas de entre 12 y 13 años.

El fiscal agregó que, una vez reunidos los datos de prueba suficientes, la Fiscalía determinará si el caso se presenta ante un juez especializado en justicia para adolescentes.

Reconoció además que, aunque este tipo de casos no son frecuentes en Zacatecas, sí existen antecedentes de adolescentes involucrados en agresiones físicas y sexuales, por lo que hizo un llamado a fortalecer el trabajo de prevención desde los hogares, las escuelas y las instituciones.

Exigen Respuestas más Allá de la Investigación

Para Cristela Trejo, integrante del Movimiento Feminista de Zacatecas, este caso obliga a reflexionar sobre las condiciones de violencia que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en la entidad, al igual que las políticas públicas destinadas a prevenir este tipo de hechos.

Consideró que la respuesta institucional no puede limitarse a la atención médica de la víctima o a la integración de una carpeta de investigación, sino que debe incluir acciones orientadas a prevenir la violencia desde las infancias y las adolescencias.

“Atender a la víctima es una obligación del Estado, pero también lo es prevenir que estos hechos ocurran”, señaló.

La activista cuestionó que, hasta ahora, no exista claridad sobre las estrategias dirigidas a prevenir las violencias contra niñas, niños y adolescentes, particularmente cuando los presuntos responsables también son personas menores de edad.

A su juicio, el caso refleja la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, educación y atención integral para evitar que las violencias continúen reproduciéndose desde edades tempranas.

Violencia Sexual, una Problemática Persistente

Por su parte, la activista Emilia Pesci señaló que este caso ocurre en un contexto donde la violencia sexual contra niñas y mujeres continúa representando una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos.

Recordó que, de acuerdo con cifras oficiales, durante 2026 se han presentado 136 denuncias por violación en Zacatecas. No obstante, advirtió que la cifra real podría ser considerablemente mayor debido a la elevada cifra negra que caracteriza este delito.

Con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), indicó que aproximadamente el 87.5 por ciento de las agresiones sexuales no se denuncian.

Ante ello, pidió que la investigación del caso se realice con protocolos especializados en materia de género e infancia, además de garantizar atención médica, psicológica y jurídica integral para la menor y su familia durante todo el proceso.

Llaman a Fortalecer la Prevención

La académica Verónica Aguilar Vázquez, integrante de la Red Plural de Mujeres y del grupo de acompañamiento a universitarias, consideró que hechos como éste responden a múltiples factores sociales que van desde la violencia familiar y el abandono de las infancias hasta los contextos de violencia que enfrentan diversas comunidades del estado.

Señaló que la prevención requiere la participación coordinada de distintas instituciones, además de políticas públicas enfocadas en proteger a niñas, niños y adolescentes antes de que ocurran este tipo de agresiones.

Aguilar Vázquez sostuvo que el caso también pone de manifiesto la necesidad de brindar atención especializada tanto a la víctima como al adolescente señalado como presunto responsable, bajo un enfoque que permita comprender y atender las causas que originan estas conductas, sin dejar de garantizar el acceso a la justicia para la niña.

Las organizaciones coincidieron en que la prioridad debe centrarse en la recuperación física y emocional de la menor, el esclarecimiento de los hechos y la implementación de acciones efectivas que contribuyan a prevenir nuevas agresiones contra las infancias.