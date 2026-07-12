David Debe Mantenerse al Margen del Proceso Interno de Morena: Saúl Monreal

Tiene que Actuar con Imparcialidad y Respetar las Reglas, Subraya

* Llama Irresponsables a los Diputados por Aprobar Dación del Hotel Parador; se Debió Consultar a Pensionados, Señala

Por Gabriel Rodríguez Piña

Hace algunos días el senador Saúl Monreal, hizo acto de presencia en la capital del estado, donde declaró sentirse a gusto, luego de que declinara ante la posibilidad de contender por la candidatura a gobierno estatal; asimismo, advirtió que cualquier intromisión en el proceso electoral de 2027, por parte de gobierno estatal, debe ser denunciada y lamentó que la actual LXV (65) Legislatura haya operado en contra de los jubilados y pensionados del Issstezac, al pretender ahora enajenar el hotel Parador.

“Estoy contento, estoy feliz; paso mayor tiempo con mi familia y tengo diversos proyectos para desarrollarlos en el Senado”, dijo el representante popular por Zacatecas, luego de referir que durante los últimos tiempos ha tenido intensa actividad político-social, dentro y fuera del estado.

Además, dijo que ya no se ocupará de los “Jueves de rolitas”, más allá del episodio ocurrido de modo reciente con un integrante del equipo, que portaba una playera con una suástica; luego añadió que “David Monreal debe mantenerse al margen del proceso interno para la definición de la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación, porque ese hecho está prohibido por los lineamientos de Morena”.

Al responder a la participación de su hermano por su presencia en actos relacionados con el proceso interno de su partido político, Saúl dijo que el mandatario estatal debe actuar con imparcialidad y respetar las reglas del partido, porque él sabe cuáles son las condiciones a las que debe sujetarse en ese sentido.

Al referirse a la normatividad de ese instituto político, destacó que sus lineamientos establecen que ninguna autoridad estatal podrá intervenir en el proceso interno, “hecho que él debe asumir, porque no es sano mezclar al gobierno con el proceso de cara al año 2027”.

Al ahondar en el tema, Saúl Monreal indicó que Morena surgió precisamente con la finalidad de combatir ese tipo de prácticas que favorecen a tal o cual candidato, lo mismo que en el caso de las campañas de estado además de “estar prohibido el uso político de los programas sociales”, conductas que, estimó, “no deben repetirse”.

Al considerar la posibilidad de que diversos actores políticos de Morena, como Ulises Mejía Haro, José Narro Céspedes y otros hayan emprendido demandas legales para que se investigue el tema de la presunta intervención del gobierno en el proceso del año entrante, Saúl dijo que “cada quien debe asumir la responsabilidad de sus dichos y de sus hechos”, tal y como lo ha referido en reiteradas ocasiones el propio David Monreal.

Luego de exponer lo anterior, destacó que “Morena debe garantizar, en todo caso, un proceso transparente, imparcial, objetivo y claro, pues de lo contrario se comprometería la unidad del movimiento rumbo a la elección de 2027 en el estado de Zacatecas”.

También manifestó su respaldo a quienes, a su juicio, operan políticamente de manera imparcial, para asegurar condiciones de equidad para todos los aspirantes a la gubernatura, alcaldías y diputaciones.

No se Atiende a los Pensionados

De igual manera, opinó sobre la eventual cesión del hotel Parador: “Es una medida irresponsable de los diputados, ya que a quien deben consultar al respecto es a los (propios) pensionados y a los jubilados, porque se trata de un recurso, un inmueble patrimonio de ellos”.

En ese sentido, destacó que los legisladores locales “no pueden tomarse esas facultades de definir la donación o no, por lo que primero se debe privilegiar el consenso; es decir, primero, todos los líderes, para los casos del SUTSEMOP y el SNTE deben consultar a todos los trabajadores que han aportado sus recursos a esos patrimonios”.

En ese sentido, lamentó que bajo ese mismo derrotero, muchas iniciativas y proyectos “se hayan ido al traste por una adecuada falta de conducción política de la Cámara de Diputados local, porque ellos hacen las cosas al revés sin consensar ese tipo de iniciativas de manera previa para luego presentarlas como un producto acabado”.

Llamó “dueños” a todos los trabajadores que han cotizado al Issstezac y explicó que ahora resulta que “no los escucharon por lo que ojalá los diputados consideren y tomen en cuenta a la parte afectada”, en este caso a los pensionados.

Diversas Actividades Sociales

Saúl Monreal comentó que ha tenido gran cantidad de actividades sociales, entre otras, la de ser padrino de una generación de estudiantes y extender distintos tipos de giras de carácter político en los municipios de Guadalupe, Teúl de González Ortega y Zacatecas, con la finalidad de escuchar los problemas de diversas personas en esas localidades.

De manera pausada, refirió que en breve habrá de volver a la Ciudad de México y que se encontraba en Zacatecas en medio de una pausa, luego de extensos periodos de trabajo y de interrumpir eventualmente las usuales conferencias de prensa de los días lunes en su casa de campaña.

“Estoy en un periodo de reflexión, que me permitirá replantear los proyectos políticos que emprenderé en los próximos meses”, subrayó.