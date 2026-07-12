“En Zacatecas se Gobierna con Indolencia, se Trabaja con Desinterés y se Legisla al Margen de los Intereses del Pueblo”

Administración de Monreal, sin Capacidad y Sensibilidad: Figueroa Rangel

Por Gabriel Rodríguez Piña

José Luis Figueroa Rangel, exlegislador local por el Partido del Trabajo (PT) y exalcalde de Loreto precisó que “el actual gobierno de Zacatecas, ha carecido de toda capacidad y sensibilidad para atender al estado, trátese del campo, inseguridad, educación y agua”, lamentó.

Figueroa Rangel estimó que a eso añadiría “el problema de la falta de crecimiento económico y la nula capacidad para generar empleos, pues vistas las cosas en ese sentido, no hay ni siquiera capacidad para detener los altos niveles de migración”.

Ante esas condiciones, destacó que se trata de que esta vez se pueda “influir” en los diversos perfiles que pretenden la gubernatura de Zacatecas, dentro y fuera de Morena, “o bien dentro de lo que pudiera llamarse oposición o lo que queda de ella”.

“Nosotros, dentro de la Coordinadora Zacatecana por la Lucha Social (CZLS) queremos influir de manera justa en los perfiles que buscan la gubernatura de Zacatecas hacia el año 2027, en vista de que no se pueden concebir proyectos sociales de estado que residan en manos de una sola persona”.

Advirtió que esta ocasión “debe crearse un equipo multidisciplinario con gente capaz y dispuesta a sacar adelante a la entidad, porque el error radica en que todo este tiempo hemos dependido aquí del estado de ánimo de un gobernante y las cosas no pueden mantenerse así”.

Al coincidir junto con otras propuestas que luchan por una unión integral política, de cara a 2027, Figueroa Rangel señaló que “es el tiempo de que, en ese proceso, influyan absolutamente todas las organizaciones sociales para proponer los temas a debatir”.

Luego de referir que lo que actualmente vive el estado “es una convulsión que afecta a todos”, “El Cepillo” indicó que “los hechos son tan graves que aquí ya no hay ni para dónde hacerse, porque ni siquiera la migración representa una alternativa”.

Retórica Fallida

El político añadió que bajo el espectro de la única retórica prevaleciente, para el caso del segundo piso de la Cuarta Transformación, esa propuesta se halla muy lejos de quien por primera vez la planteara –en la figura de Vicente Lombardo Toledano–, quien en 1955 en el pleno del entonces Partido Popular Socialista de México (PPS), visualizaba ya este hecho mediante indicadores específicos sobre los cuales pensaba que hacia allá debería ir México.

La Educación, mal

Al tratar, entre otros, temas relacionados con el actual panorama educativo en Zacatecas, José Luis Figueroa Rangel dijo que “en el estado se padece un grave error administrativo en ese aspecto, porque se gobierna con indolencia, se trabaja con desinterés y se legisla al margen de los intereses del pueblo”.

De la misma manera, consideró que los programas sociales “no son la solución a los conflictos generales del estado y no lo son porque seguimos padeciendo todo tipo de crisis cotidianas en educación y salud pues baste contemplar los hospitales de Loreto, Fresnillo, Jerez y la capital, que están completamente colapsados.

“Nuestro sistema educativo cruza por una singular crisis porque los equipos de gobierno ni siquiera han tenido la capacidad de poner el dedo en la llaga y el esquema heredado ha sido rebasado por la realidad mediante un maquillaje burocrático que pospone de modo indefinido la solución de todos los problemas”.

Explicó que otro de los graves inconvenientes en este momento es la caída de la matrícula, el cierre de muchos grupos de estudiantes y que, de esa manera es posible que se pierdan tres mil plazas laborales del magisterio para el estado, porque no hay un proyecto educativo debido a que prevalece “más el interés político-electoral, que el educativo-administrativo”.

Asimismo, indicó que al interior de la propia Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) hay diversos grupos que se disputan el poder, en su calidad de ser también aliados del poder mismo, por lo que es un caos, una Babel que nadie logra comprender.

“No quieren aceptar desde el poder que los sindicatos son entes políticos y que su representación y fuerza le deben representar problemas a la cúpula de gobierno para resolver justamente su representación en el estado y la administración del presupuesto y la educación misma”.

Economía en Picada

Lamentó que, de modo reciente, desde la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum señalara que a México “vendrían alrededor de 35 mil millones de pesos en Inversión Extranjera Directa (IED)”, pero el caso es que nunca llegaron de modo tal que ese milagro nunca se dio aquí, lo mismo que ha ocurrido con los planes para extender el desarrollo de rutas ferroviarias, aun cuando la deuda aumentó a 21 billones de pesos más a nivel nacional a la par que el país crece a 0.8 por ciento y el estado anda en condiciones similares.

“Por todo lo anterior, México se la ha pasado en no querer ver ese tipo de problemas, lo mismo que en el estado de Zacatecas”.

Para concluir, añadió que en medio de los problemas del narco en México, “éste se deriva del control de las zonas y territorios en control, pero al parecer el Legislativo no quiere hacer nada al respecto”.

Por todo lo anterior, concluyó señalando que hacia el 27, todo ese tipo de hechos van a ser definitivos y cree que “sin duda se va a dar una nueva correlación de fuerzas porque el hartazgo llegó al límite y aquí se requiere el impulso de soluciones, pero ya no de más promesas”.