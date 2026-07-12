PRD Debe Pedir Disculpas por Alejarse de sus Bases Electorales: Néstor Santacruz

Asegura que Están Recuperando su “Esencia e Ideología”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de la pérdida total de su registro en las pasadas elecciones camerales en Coahuila, el líder del PRD-Zacatecas, al que ahora llaman “El Nuevo PRD”, Néstor Santacruz Márquez, señaló que es tiempo de que “el Partido del Sol Azteca salga a pedir disculpas a sus bases electorales por habernos alejado de ellas en medio de todas estas últimas derrotas”.

Luego de asumir lo anterior, Santacruz indicó que lo que estaría por venir en el año 2027 a Zacatecas sería la alternancia, “porque queda claro aquí que ya no queremos a Morena, decisión que en este momento estaría deliberando la sociedad civil”, añadió.

Refirió que dentro del espectro actual de la izquierda en México, “el PRD sigue siendo un partido sano y limpio porque aquí ya no tenemos dueños, pero tampoco cacicazgos, de modo que las decisiones las tomamos los zacatecanos mirándonos a los ojos”.

Consideró que bajo esa observaciones, el de la Revolución Democrática podría ser el vehículo para todos aquellos que no tienen asidero político alguno, pero además “podemos albergar a aquellos que están decepcionados o desencantados con los actuales malos gobiernos”.

Santacruz precisó además que en este momento muchos morenistas están regresando al PRD por lo que se trata de buenas noticias, aunque “desde luego que no puedo dejar de reconocer el poder de Morena por medio del uso de los programas sociales en materia económica, pero eso no quiere decir que dentro de ese instituto político no haya adeptos a la fuerza”.

Más adelante explicó que “mucha gente ha despertado, consciente de que no va a perder, de que no le van a quitar los programas sociales, por lo que hacemos conciencia entre ellos para que voten de manera libre”.

En Cada Rincón

Añadió que él y su equipo se han dado a la tarea de recorrer cada rincón del estado, con el fin de ir a pedir disculpas por las últimas derrotas electorales, errores que asumen y lamentan, aclaró.

“Sin embargo, nos encontramos recuperando nuestra esencia y nuestra ideología, pero también las ganas de seguir adelante; no dejo de reconocer la derrota de Coahuila, pero en el caso de Zacatecas, estoy convencido de que nos vamos a recuperar pues en 1998 el PRD no estaba mejor que ahorita”.

Indicó que las dos mejores cartas del perredismo actual son el legislador local, Eleuterio Ramos y el alcalde de Jerez, Rodrigo Ureño, además de promover al nuevo PRD entre jóvenes y desencantados por la política de Morena.

Sobre el uso de recursos públicos del gobierno de Zacatecas en apoyo a la candidata oficial, dijo que entre las personas hay una idea de clara de por quién “ya no deben votar”.