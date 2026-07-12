Tere Jiménez Entrega Nuevos Pozos en Jesús María y Apoyos Para el Campo en Cosío

Para Garantizar Abastecimiento de Agua y Promover su uso Eficiente

Inauguró tres nuevos pozos en las comunidades Tepetates y La Cañada, así como en el fraccionamiento Buena Vista en Jesús María.

Puso en marcha un sistema de tecnificación de riego en la Secundaria Técnica No. 9 y entregó apoyos a productores del campo.

Firmó la donación de un terreno al municipio de Cosío para un nuevo panteón.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, realizó una visita de trabajo por los municipios de Jesús María y Cosío, donde entregó infraestructura hidráulica para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población y promover el uso eficiente de este recurso natural.

Durante su visita por Jesús María, Tere Jiménez entregó tres nuevos pozos de agua potable en las comunidades Tepetates y La Cañada, así como en el fraccionamiento Buena Vista en la cabecera municipal, con el objetivo de mejorar la infraestructura hidráulica y asegurar que la población tenga acceso al vital líquido.

Estas obras beneficiarán a más de 17 mil 800 habitantes, quienes contarán con un servicio más eficiente y de mayor calidad; la inversión conjunta es superior a los 39 millones de pesos.

“Vamos a estar aquí apoyando y atendiendo sus necesidades. El agua es un líquido vital, necesario y muy importante; por eso, estamos impulsando estas obras”, destacó la gobernadora.

El director general del Instituto del Agua (Inagua), Noel Mata Atilano, detalló que estas obras contemplaron el equipamiento electromecánico de los pozos de agua potable, la instalación de trenes de válvulas, casetas de cloración y líneas de conducción; indicó que los pozos darán un flujo de agua entre nueve y 12 litros por segundo.

Asimismo, explicó que, en el caso específico de la comunidad Tepetates, se construyó un tanque elevado, una línea de alimentación y se amplió la red de distribución. “Enhorabuena para todos. Ahora nos toca cuidar esta infraestructura, en beneficio de todas nuestras familias”, sostuvo Mata Atilano.

Por su parte, César Medina, presidente municipal de Jesús María, reconoció el respaldo de la gobernadora y destacó que siempre se ha caracterizado por brindar soluciones a las necesidades de la población. “Gracias por tu cercanía, Tere. Estas obras nos ayudarán mucho a eficientar el abastecimiento de agua en las comunidades”, mencionó.

Las y los vecinos de las diferentes comunidades beneficiadas expresaron su agradecimiento a la gobernadora por la instalación y puesta en marcha de estos nuevos pozos de agua potable, al señalar que dichas obras representan una mejora significativa en la calidad de vida de las familias.

Posteriormente, en el municipio de Cosío, la gobernadora Tere Jiménez puso en marcha un sistema de tecnificación de riego en la Secundaria Técnica No. 9 y entregó apoyos a productores del campo, como composta y recursos para la reconversión de cultivos.

“De cada 10 litros de agua nuestro objetivo es recuperar nueve; por eso, estamos implementando estas estrategias para el cuidado del agua. A todos nos conviene garantizar este recurso para las futuras generaciones; por ello, agradezco a todos los que hacen posible estos programas en las escuelas y en el campo”, les dijo la gobernadora.

Isidoro Armendáriz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), detalló que se ha beneficiado con sistemas de riego, apoyos pecuarios, invernaderos y establecimiento de pastos a cerca de 13 escuelas públicas con formación agropecuaria, entre secundarias técnicas, planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA).

“Quiero destacar el papel de las instituciones académicas, especialmente de estas escuelas agropecuarias, que brindan conocimiento y práctica a los hijos de productores. Además, tenemos muchos programas importantes, como ‘Apoyo a la Palabra’, ‘Reconversión de Cultivos’ y apoyos para los ganaderos, Ahorita, también estamos trabajando en el tema del gusano barrenador”, señaló.

El director de la Secundaria Técnica No. 9, Paulo Sergio Velázquez Pasillas, reconoció el apoyo de la gobernadora: “La tecnificación de las tierras de cultivo de nuestra institución representa una inversión en el presente y en el futuro de nuestros estudiantes. Aprenderán que el desarrollo del campo puede ir de la mano con la responsabilidad ambiental y el uso eficiente de nuestros recursos naturales”, indicó.

Finalmente, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la firma de escrituras que formalizan la donación de un terreno por parte del Gobierno del Estado al Municipio de Cosío para la construcción de un nuevo panteón en este lugar.

Con una superficie de 30 mil metros cuadrados, el terreno permitirá la construcción del tercer panteón de la cabecera municipal, en respuesta a la solicitud realizada por la propia comunidad.

Por su parte, el presidente municipal de Cosío, Francisco Javier Domínguez López, reconoció el respaldo de la administración estatal. “Este panteón llevará por nombre Jardines de la Vid Eterna. Daremos inicio a la construcción de la primera etapa de nuestro nuevo panteón municipal, que contempla la edificación de la fachada y el bardeo perimetral, con una inversión de 4.7 millones de pesos”, finalizó.

En los eventos estuvieron presentes Heriberto Gallegos Serna, Laura Patricia Ponce Luna, Jedsabel Sánchez Montes y Amisadai Castorena Romo, diputados locales; Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Alberto Margarito García Munguía, director general del laboratorio Sanagri; Guillermo de la Torre Sifuentes, secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado; Raquel Soto Orozco, secretaria de Administración del Estado; Eduardo Ismael Aguilar Sierra, consejero jurídico del Gobierno del Estado; Miguel Romo Reynoso, coordinador general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes; Jorge Iván Cervantes López, director de Obras Públicas del municipio de Cosío; J. Dolores Campos Galván y Lamberto Galván Nava, beneficiarios de los programas de la Sedrae; así como las y los beneficiarios de los pozos: María de Jesús de Luna, de la comunidad Tepetates; Valentín de Lara Velasco, de la comunidad La Cañada; y Elvira Sánchez, del fraccionamiento Buena Vista.