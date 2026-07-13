Accidente Viales, Inundaciones y Encharcamientos, por las Lluvias de Viernes y Sábado en Zacatecas

Protección Civil Atendió 57 Reportes: Santos Quintanilla

Por Miguel Alvarado Valle

Las lluvias registradas entre el pasado viernes y sábado en la capital zacatecana dejaron un saldo de 57 servicios de atención por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, principalmente por accidentes viales, inundaciones y encharcamientos.

El coordinador municipal, Luis Felipe Santos Quintanilla, informó que la tormenta del sábado fue una de las más intensas de la semana, por lo que el personal permaneció activo desde el amanecer y hasta el día siguiente para responder a las afectaciones.

Explicó que, además de la atención inmediata a los reportes, el área de Gestión Integral de Riesgos realiza recorridos de supervisión para identificar viviendas e inmuebles que presentaron daños a consecuencia de las precipitaciones.

Indicó que estas inspecciones permitirán determinar el nivel de afectación y definir las acciones que deberán implementarse para prevenir nuevos riesgos durante el resto de la temporada de lluvias.

Entre los servicios brindados destacan alrededor de 30 atenciones por accidentes automovilísticos relacionados con el pavimento mojado y la acumulación de agua.

Los incidentes de diferente índole se concentraron principalmente en el bulevar Metropolitano, Paseo Díaz Ordaz, avenida Cinco Señores, avenida La Encantada y Tránsito Pesado, a la altura de Colinas del Padre, donde las condiciones de circulación se complicaron por las precipitaciones.

Asimismo, la corporación respondió a 27 reportes por inundaciones y encharcamientos en distintos puntos del municipio.

Para atender estas situaciones, Protección Civil trabajó de manera coordinada con la Dirección de Calidad de Vida y Servicios Públicos, realizando labores de limpieza y desfogue de alcantarillas, drenajes y bocas de tormenta.

Santos Quintanilla destacó que previo a las lluvias ya se habían efectuado trabajos preventivos de limpieza para disminuir el impacto de las precipitaciones.

El coordinador señaló que uno de los principales factores que contribuyen a los encharcamientos es la acumulación de basura en la infraestructura pluvial, situación que provoca el taponamiento de alcantarillas y desagües.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar tirar desechos en la vía pública y colaborar en el mantenimiento de estos espacios, ya que la participación social resulta fundamental para reducir los riesgos durante la temporada.

De cara a los próximos días, Protección Civil Municipal intensificará los recorridos de supervisión y fortalecerá la coordinación con las áreas de Catastro, Obras Públicas y Calidad de Vida y Servicios Públicos para notificar a propietarios de inmuebles que presenten condiciones de riesgo.

Santos Quintanilla explicó que en varias de las viviendas afectadas se detectó falta de mantenimiento, especialmente en construcciones de adobe y en sistemas de desagüe obstruidos por basura, por lo que también se reforzarán las campañas de prevención con el objetivo de proteger la integridad de la población ante futuras lluvias.