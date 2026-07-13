Becas, Becas, Becas y más Becas Para Ayudar a las Mamás y los Papás de Zacatecas: Presidenta Sheinbaum

Se Implementará en el Estado la Beca Gertrudis Bocanegra

La mandataria entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles en la capital zacatecana.

⁠⁠Zacatecas, Zacatecas,.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Beca Gertrudis Bocanegra se otorgará a estudiantes de universidades públicas de Zacatecas con lo que se garantiza en la entidad el derecho a una beca desde la educación básica hasta la superior; por ello en septiembre iniciarán las Asambleas informativas en las universidades para informar sobre este apoyo.

“El día de hoy estamos anunciando que a todos los jóvenes que van en universidades públicas –entre el gobernador y nosotros– van a tener la beca Gertrudis Bocanegra. A partir de septiembre inician las asambleas para explicarlo en las universidades públicas y es un esfuerzo conjunto. Y es una beca para transporte, para que por lo menos tengan el mínimo indispensable bimestral para poder transportarse, que siempre, pues es un gasto importante para los jóvenes.

“Todo lo que podemos hacer por las niñas, los niños, los jóvenes de México, lo vamos a hacer, a medida que vayamos avanzando vamos a seguir aumentando la Beca Gertrudis Bocanegra. O sea, en pocas palabras: si naciste en Zacatecas y estudias en Zacatecas, desde la primaria hasta la universidad, si estudias en la escuela pública, becas, becas, becas y más becas para ayudar a las mamás y a los papás de Zacatecas”, anunció.

En el evento, la Jefa del Ejecutivo Federal entregó tarjetas de la beca Rita Cetina para uniformes y útiles a niñas y niños de primaria en Zacatecas, que consiste en un apoyo anual de 2 mil 500 pesos que se entregarán a partir del próximo mes de agosto.

Recordó que después de primaria, las y los estudiantes tendrán acceso a la Beca bimestral Rita Cetina, posteriormente a la Beca Benito Juárez en preparatoria y ahora para Educación Superior con la Beca Gertrudis Bocanegra para el transporte público de las y los universitarios; que se suma a la construcción de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que este año cerrará con 22 millones de becarias y becarios en todo el país, además de completar el censo del programa Vive saludable, vive feliz, a 10.8 millones de niñas y niños; una inversión de 24 mil millones de pesos (mdp) del programa La Escuela es Nuestra; y la construcción de más preparatorias que queden cerca de la casa, entre las que destacó seis nuevos Bachilleratos Margarita Maza en Zacatecas.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, puntualizó que en Zacatecas suman 180 mil 627 estudiantes que reciben alguna de las Becas para el Bienestar, con una inversión de más de mil 600 mdp, a los que se sumarán 83 mil 353 niñas y niños de primaria de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, agradeció la entrega de becas en la entidad, así como la construcción del nuevo plantel de la UNRC, que contará con 10 licenciaturas y recibirá a más de dos mil estudiantes el próximo ciclo escolar.

La alumna beneficiaria de la Beca Rita Cetina, Enya Génesis Gómez Lombardo, agradeció a la mandataria por pensar en las niñas y niños de México con estos apoyos que impulsan la educación para construir un mejor camino para todas y todos