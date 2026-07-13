Canaco Espera Repunte en Ventas Durante las Vacaciones de Verano

Prevé Coordinación con Autoridades Para Atraer Consumidores

Por Miguel Alvarado Valle

Con la expectativa de una mayor llegada de visitantes durante el periodo vacacional de verano, el comercio formal de Zacatecas confía en lograr un repunte en sus ventas y superar los resultados moderados que dejó la temporada del Mundial.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Zacatecas, Gloria Alicia Hernández Terrones, señaló que el sector apuesta por reforzar la promoción turística del estado y trabajar de manera coordinada con las autoridades para atraer más consumidores y fortalecer la economía local.

En este sentido, informó que la Canaco mantiene reuniones permanentes con la Secretaría de Turismo del estado para diseñar campañas que fortalezcan la difusión del destino y motiven a más personas a visitar la entidad.

En cuanto al comercio informal, la Hernández Terrones adelantó que en los próximos días sostendrán nuevas reuniones con autoridades municipales para definir un esquema que permita regular de manera ordenada el ambulantaje durante la temporada vacacional.

Como parte de las acciones para fortalecer al comercio formal, Hernández Terrones destacó que la cámara continuará impulsando campañas como “Consume lo Hecho en México”, “Viernes Muy Mexicano” y “Zacatecas de Boca en Boca”, las cuales buscan promover el consumo local y dar mayor visibilidad a los productos y servicios que ofrecen los negocios afiliados.

Afirmó que el trabajo coordinado entre comerciantes y autoridades será clave para aprovechar el flujo de visitantes y generar mejores resultados durante este periodo vacacional.

Respecto al balance de la actual administración de Canaco Servytur Zacatecas, la dirigente señaló que la transición ha sido positiva y que la cámara mantiene una tendencia de crecimiento, con más de 14 mil negocios integrados al organismo.

Añadió que actualmente trabajan en nuevos proyectos enfocados principalmente en fortalecer a las micro y pequeñas empresas para impulsar su desarrollo.

No obstante, reconoció que el principal reto que enfrenta el comercio establecido continúa siendo la informalidad, particularmente en el Centro Histórico de la capital, donde, afirmó, esta situación ha impactado a los establecimientos formales.