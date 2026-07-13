Desmitifican Especialistas del HCG Incremento de TDAH en la Sociedad

Advierten Repercusiones, Sobre Todo en Contextos Escolares

Señalan que la Socialización y la Circulación de Información al Respecto en Redes Generan la Sensación de Incremento de Dicha Condición

Especialistas del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) desmitificaron que actualmente exista un incremento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH); más bien, dicen que ahora existen más y mejores herramientas en el campo de la salud, apoyadas desde la inter y transdisciplinariedad, para diagnosticarlas; así como una mayor socialización y sensibilización del tema en redes sociales.

Así lo declararon en rueda de prensa, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del TDAH, que ocurre hoy 13 de julio.

“Ahora, con el acceso que tenemos a redes sociales, la gente identifica los síntomas. También las escuelas han tenido un papel muy importante en la derivación y la detección de esta condición en niñas y niños”, detalló la maestra Rosa Elizabeth Márquez Palacios, jefa del Servicio de neurología y pediatría del Antiguo HCG “Fray Antonio Alcalde”.

Informó que México tiene una población de alrededor de 2 millones de niños y niñas con esta condición neurodivergente; además, ahora, por una cuestión generacional es más común encontrar a jóvenes adultos que asisten a consulta, aunque no todos cumplen con las características para completar el diagnóstico.

En cuanto a los síntomas, la doctora Miriam Elizabeth Jiménez Maldonado, adscrita al Servicio de neuropsicología del mismo nosocomio, detalló que en este año han dado 611 consultas relacionadas con esta condición, pero aclaró que “de estos casos, no todos son TDAH, hay que especificarlo. Por ejemplo, aquí, en este caso, los tres síntomas principales tienen que ver con inatención, hiperactividad e impulsividad”.

Aclaró que si se da un tratamiento oportuno desde pequeño, por medio de un diagnóstico temprano, hay muchas posibilidades de que la persona con TDAH tenga una mejor calidad de vida durante la adultez. Además, indicó que otro de los componentes importantes de la evaluación es el análisis de las habilidades, como atención y memoria, que se esperan durante el crecimiento, por lo que resulta muy relevante explorar el funcionamiento ejecutivo.

“Esto tiene que ver con aquellas situaciones que requieren mayores habilidades cognitivas para resolver situaciones como planificar y organizar, y esto es importante en el contexto de la escuela o el hogar, porque es ahí donde podemos ver las dificultades que tienen los niños con un déficit de atención”, resaltó Jiménez Maldonado.

Dijo que es necesario no adelantar un diagnóstico desinformado en caso de que las infancias presenten algunos de los indicadores de esta condición, sino que es necesario evaluar con ayuda profesional si estas situaciones se presentan en todos los contextos, como la escuela, el hogar, el parque, la interacción con vecinos y amistades, entre otros. De no ser así, esto corresponde a un diagnóstico diferencial, que suelen responder a problemas de conducta o al déficit de un adecuado sistema de reglas o límites.

Repercusiones Sociales y sus Consecuencias

Así como se han logrado avances en cuanto a la identificación y tratamiento de esta condición, también han aumentado las repercusiones sociales como estigma, estereotipos y otros comportamientos que pueden resultar dañinos para las personas con esta condición, en especial para las infancias.

La maestra Luz Alejandra Fernández Villanueva, psicóloga adscrita al Servicio de psicología y paidopsiquitría del Antiguo HCG “Fray Antonio Alcalde”, apuntó que desde la psicología es posible tratar cuestiones ligadas a las respuestas como la impulsividad de estas personas, y no tanto al desarrollo académico, lo cual se vincula con otro enfoque de atención.

“Esta impulsividad emocional, desafortunadamente, en muchas ocasiones los lleva a tener respuestas inmediatas ante la desaprobación, por ejemplo, de los maestros, de los padres, de compañeros. Entonces, empiezan a hacer contestaciones muy intensas que llevan a tener conflictos sociales”, subrayó.

Además, dijo que, lamentablemente, estas situaciones generan una percepción negativa de las infancias, puesto que se da por sentado que tienen una problemática importante que bloquea de cierta manera el sano desarrollo social, o se asume que no cumplen con sus tareas por pereza, y no por su condición. Esto afecta a las emociones, la autoestima y, a la larga, el autoconcepto.

Determinó que es responsabilidad de las personas adultas el ayudar a estas infancias en estos casos. De lo contrario, al atribuirle a ellos la responsabilidad de sus reacciones y acciones, “esto le vulnera, porque no están atendiendo la problemática, y esta es una postura muy común” en el contexto de las escuelas, advirtió Fernández Villanueva.

Otra situación de la cual se han percatado es que las escuelas se han visto desbordadas ante los conflictos en los espacios de aprendizaje, “y son ellos (maestros y maestras) quienes presionan de manera muy fuerte a los papás para que se les lleve atención. La verdad es que ha sido difícil”, agregó Alejandra Fernández.

En términos generales, dijo que si bien las escuelas cuentan con áreas específicas para la atención de estas cuestiones articuladas desde la Secretaría de Educación Pública en Jalisco, el HCG suele atender los casos canalizados a través de los equipos de trabajo de las áreas competentes de cada región.