FPLZ Piden a Morena Garantizar Equidad y Transparencia en el Proceso Interno

Que se Revise Nepotismo, Amiguismo e uso Indebido de Recursos: González

Por Nallely de León Montellano

El Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) llamó a la dirigencia nacional de Morena a garantizar condiciones de equidad y transparencia en el proceso interno mediante el cual se definirá la coordinación de los trabajos de la Cuarta Transformación en el estado.

En conferencia de prensa, el coordinador estatal del FPLZ, Adán González Acosta, sostuvo que quienes aspiren a encabezar el proyecto político deben competir en igualdad de circunstancias, sin ventajas derivadas del uso de recursos públicos, campañas anticipadas o estructuras gubernamentales.

En ese sentido, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena revisar posibles casos de nepotismo, amiguismo y presunto uso indebido de recursos públicos, además de investigar denuncias relacionadas con supuestas presiones ejercidas sobre servidores de la nación para favorecer determinados proyectos políticos.

Aunque manifestó su confianza en que el proceso interno se conducirá con apego a los principios del movimiento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en que la militancia debe contar con garantías de imparcialidad.

Durante la conferencia, González Acosta también abordó temas relacionados con la situación del campo zacatecano. Si bien reconoció el incremento de apoyos federales destinados al sector agropecuario, consideró que problemas de corrupción y deficiencias en la distribución impidieron que muchos beneficios llegaran a los productores con mayores necesidades.

Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado mantiene pendientes diversos compromisos asumidos con proyectos impulsados por el FPLZ, entre ellos el pago a trabajadores de la preparatoria de la organización, la asignación de claves para los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y mecanismos para acceder a mayores recursos federales.

Advirtió que, de no existir avances en estos acuerdos, la organización analizará nuevas acciones para exigir su cumplimiento.

Respecto al conflicto por el patrimonio del Issstezac, expresó su respaldo a trabajadores activos, pensionados y jubilados que han manifestado inconformidad por las decisiones relacionadas con el Hotel Parador y otros bienes del instituto, al considerar que la exigencia de transparencia y rendición de cuentas es legítima.

Finalmente, sostuvo que será la ciudadanía quien evalúe los resultados de la actual administración estatal y reiteró que Morena debe garantizar un proceso interno abierto, transparente y con condiciones de igualdad para todos los participantes.