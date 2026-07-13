Transformación en Paz y Libertad Respalda a Ulises Mejía Haro

Resalta su Trayectoria y Cercanía con Sectores Sociales

Por Nallely de León Montellano

La asociación civil Transformación en Paz y Libertad anunció su incorporación a los trabajos de organización política que encabeza el diputado federal Ulises Mejía Haro en Zacatecas, con el objetivo de fortalecer la estructura territorial de Morena rumbo al proceso interno para definir la coordinación de los trabajos de la Cuarta Transformación en la entidad.

En un pronunciamiento, integrantes de la organización señalaron que desplegarán actividades en distintos municipios para informar, organizar e incorporar a simpatizantes y ciudadanos interesados en respaldar el proyecto político impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La asociación sostuvo que el actual contexto político requiere fortalecer la participación ciudadana y la organización territorial, ante lo que calificó como intentos de frenar los avances alcanzados por el movimiento de la Cuarta Transformación.

Asimismo, expresó su respaldo a Ulises Mejía Haro para coordinar dichos trabajos en Zacatecas, al destacar su trayectoria como exalcalde de la capital y actual diputado federal, además de reconocer su cercanía con distintos sectores sociales.

Por su parte, Mejía Haro agradeció la adhesión de la organización y aseguró que la consolidación del proyecto político dependerá del trabajo en territorio, mediante recorridos, organización comunitaria y acercamiento con la ciudadanía.

Finalmente, los integrantes de Transformación en Paz y Libertad señalaron que continuarán promoviendo actividades de organización y participación social en diversos municipios del estado, con el propósito de fortalecer la estructura del movimiento en Zacatecas.