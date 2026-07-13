Aguascalientes Será Sede de uno de los Foros Internacionales más Importantes Sobre Cambio Climático

Mexico Carbon Forum 2026

El registro gratuito para participar en el Mexico Carbon Forum 2026 abrirá el próximo 13 de julio en www.mexicocarbon.com/.

Aguascalientes será sede de la sexta edición del Mexico Carbon Forum (MxCF) 2026, uno de los encuentros más importantes del país para analizar soluciones que ayuden a enfrentar el cambio climático, proteger el medio ambiente y promover un desarrollo económico más sostenible.

El registro para participar será gratuito y estará disponible a partir del 13 de julio en el sitio web www.mexicocarbon.com/.

Durante este foro se reunirán representantes de los tres niveles de gobierno, empresas, organismos internacionales, instituciones académicas, especialistas y organizaciones de distintos países para compartir experiencias y construir soluciones que permitan reducir la contaminación, aprovechar mejor los recursos naturales y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

La importancia de este encuentro radica en que el cambio climático representa uno de los principales desafíos del mundo. Espacios como el Mexico Carbon Forum permiten impulsar proyectos que ayudan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, atraer inversiones sostenibles, fortalecer la competitividad de las empresas y promover acciones que beneficien tanto al medio ambiente como a la economía.

La edición 2026 se realizará en un momento clave para México, en el que se impulsan nuevas estrategias para que las empresas reduzcan su impacto ambiental, adopten procesos de producción más limpios y contribuyan al cuidado del medio ambiente.

Entre los temas que se abordarán destacan las nuevas tecnologías para reducir emisiones, la captura de dióxido de carbono y metano, el aprovechamiento de ecosistemas naturales para almacenar carbono, la inversión en proyectos ambientales y la importancia de que las empresas midan y reduzcan su huella de carbono conforme a estándares internacionales.

Con este foro, Aguascalientes se consolida como un estado comprometido con la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo de soluciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente, al crecimiento económico y a la construcción de un mejor futuro para las próximas generaciones.