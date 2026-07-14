Nuevo Hospital del ISSSTE en Tlatelolco

Por Martí Batres Guadarrama

DURANTE 14 años el viejo inmueble de Tlatelolco que albergó al Hospital del ISSSTE, Dr. Gonzalo Castañeda, se mantuvo abandonado, convirtiéndose en un foco de descomposición social y de insalubridad.

SIN EMBARGO, para felicidad de derechohabientes, trabajadores y vecinos, al finalizar el 2025 quedó demolido.

LO MÁS importante es que al comenzar julio de 2026, inició algo que parecía imposible: la anhelada construcción de un nuevo Hospital en ese lugar.

EN 1964 se inauguró en Tlatelolco una unidad médica orientada a la atención gineco-obstétrica. Un mural de José Chávez Morado sobre la maternidad sellaba su objeto.

EN 1976 se convirtió formalmente en un Hospital General, integrando nuevas especialidades.

EN 1983 suspendió sus servicios por obras de ampliación. En 1985, justo cuando se pretendía reinaugurarlo, sufrió graves daños por el fuerte sismo de aquel año. En 1986 se reaperturó, después de ser nuevamente rehabilitado.

PARA 2007 sus instalaciones resultaban insuficientes y mostraban falta de mantenimiento. Ese año se integró un grupo para elaborar un Plan Maestro de reordenamiento a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana.

EN 2008 se presentó el Plan Maestro y se advirtió sobre las condiciones riesgosas del inmueble. En 2010 la Subdirección de Obras del Instituto propuso su demolición. En 2011 la Secretaría de Protección Civil lo dictaminó como riesgo inminente. Ese año la Junta Directiva del ISSSTE determinó la suspensión total de actividades.

EN 2014 se presentó una propuesta de asociación público privada para su reconstrucción. Fue adjudicada al consorcio constituido por las empresas Tradeco Infraestructura y Grupo Industrial IGSA, por 8 mil 68 millones 663 mil 811 pesos.

EN 2015 se canceló el contrato por incumplimiento en la demolición. El ISSSTE inició una acción legal contra las empresas. En 2022 concluyó el juicio a favor del ISSSTE.

EN 2025 se acordó la construcción de un nuevo Hospital y se concretó la demolición del inmueble.

EN 2026 inició la construcción del nuevo Hospital General. Estará centrado ahora en los padecimientos geriátricos, pues la composición demográfica del ISSSTE cambió. Tendrá 90 camas, tres quirófanos, servicios de hemodinamia, hemodiálisis, resonancia magnética, tomógrafo, rayos x y mastógrafo.

CLÍNICAS DEL dolor, oftalmología, inhaloterapia, sueño y urología. Gabinetes de Cardiología, Neurología, Fonoaudiología y Ginecología. Y 27 consultorios con 23 especialidades.

LA OBRA reviste de gran relevancia material y simbólica. Amplía la capacidad hospitalaria al servicio de la gente. Expresa la nueva era de transformación del ISSSTE. Y es motivo de orgullo para quienes nacimos en el viejo Hospital, como parte de los primeros hijos del ISSSTE.