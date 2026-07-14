Banda Sinfónica de Zacatecas Continúa con Ensayos y Presentaciones, en Medio de Litigio por Dirección

Falso, que Sólo Continúen 20% de sus Integrantes: Muñoz

Por Gabriel Rodríguez Piña

Acorde con cifras referidas de manera discrecional por exintegrantes de lo que fuera la Internacional Banda Sinfónica de Zacatecas (IBSZ), en el conjunto sobreviviría apenas 20 por ciento de sus integrantes, hecho que fue desmentido por la titular del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), Dulce María Muñoz Reyes, quien precisó que aun cuando hay irregularidades que se refieren a la temática legal y jurídica, el conjunto orquestal afronta otro problema, que se deriva de que “el maestro Arturo García quisiera dirigirla, lo cual es imposible”, señaló la funcionaria.

Muñoz Reyes añadió que “en este momento, la IBSZ se encuentra sometida a un proceso jurídico (pero ésta) aún existe, debido a que todos los muchachos integrantes están trabajando dentro de sus instalaciones con ensayos”.

Más allá de los conflictos que el conjunto musical pudiera tener, Muñoz Reyes detalló que la banda “se sigue presentando dentro de participaciones protocolarias o bien bajo algunas invitaciones a municipios”.

Sin embargo, advirtió que el tema sigue siendo de carácter jurídico a partir de las acciones realizadas por el maestro Arturo García, quien “ha interpuesto un nuevo amparo para que se le reconozca como director de la banda”, añadió.

Sobre esto último, la directiva cultural expresó que, “para realizar este hecho, no hay condiciones o bien, en todo caso, respecto de (sus deseos), hay un litigio que se encargarían de resolver las instancias correspondientes y que nos ha restado tiempo para definir las condiciones laborales de todos sus integrantes”.

Y, en lo que esto se define, aclaró que la banda se encuentra realizando diversos trabajos musicales; además, indicó que mientras el proceso lleva cuando menos de tres a cuatro años de duración, “porque se ha hecho de manera muy respetuosa de los derechos laborales de cada uno de ellos, algunos integrantes (no dio cifras), consintieron en removerse de sus condiciones laborales al no haber querido participar en la convocatoria para concursar por una plaza dentro de la agrupación.

“Quienes no quisieron hacerlo decidieron mejor cambiarse de condiciones laborales por lo que fueron destinados a ocupar plazas en varios recintos de trabajo, propiedad del IZC en espacios museísticos”.

Al abonar a su explicación, refirió que, bajo esos hechos, “el IZC tuvo la sensibilidad de no despedir a ningún integrante aun cuando muchos no quisieran ser removidos del cargo”.

Destacó que ese hecho se hizo en función de querer mejorar el sonido integral de la banda, mediante el reacomodo de sus distintas secciones instrumentales además de lograr tabuladores más justos.

“No es cierto que la banda haya quedado reducida a 20 por ciento de sus filarmónicos, pero debo decir que muchas de sus secciones se encontraban con cierto grado de desproporción musical a partir de lo cual se buscaba mejorarla, lo que atrajo toda suerte de molestias entre sus integrantes y en específico de Arturo García, quien años después, insiste en dirigirla”.

Para concluir, dijo que Arturo García “tiene problemas para ser declarado titular del organismo, aun cuando su último director fue Salvador García, con quien tenemos una gran relación y que se retiró conforme a derecho aun cuando todavía trabaja con nosotros en calidad de asesor”.