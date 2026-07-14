Conmemoran a la Escuela Normal Superior de México con Billete de Lotería Nacional

Por su 90 Aniversario de Servicio al País

La Subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez, Recordó que la Escuela Normal Superior fue Clave en la Consolidación del Sistema Educativo Nacional Surgido Tras la Revolución, así Como en la Defensa de una Educación Pública, Obligatoria y Gratuita

Para celebrar el 90 Aniversario de la Escuela Normal Superior de México (ENSM), Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Superior No. 2892 dedicado a una trayectoria que comenzó en 1936. Su historia en el sistema educativo mexicano es de especial relevancia, porque la institución ha sido el pilar académico que profesionalizó la educación secundaria, campo del saber donde sus egresados han brindado enseñanza y servicio.

La develación estuvo encabezada por la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Angélica Noemí Juárez Pérez; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez; y el director de la Escuela Normal Superior de México (ENSM), Gonzalo López Rueda.

En representación del Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, la subsecretaria Angélica Noemí Juárez Pérez, egresada de la propia institución, recordó que la ENSM fue clave en la consolidación del sistema educativo nacional surgido tras la Revolución, así como en la defensa de una educación pública, obligatoria y gratuita, además de haber estado presente en los grandes movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX. Señaló también que este año coinciden dos conmemoraciones ligadas a la historia de la educación pública: el centenario de la educación secundaria en México y los 90 años de la Escuela Normal Superior, institución que surgió para formar a los docentes que ese nuevo nivel educativo demandaba.

La subsecretaria destacó que, por primera vez, las escuelas normales y la educación básica avanzan bajo un mismo proyecto, la Nueva Escuela Mexicana (NEM), lo que permite atender retos compartidos como la formación docente inicial, que responde al momento histórico actual, y garantizar la conclusión de la educación secundaria en el país. Al respecto, subrayó: “no estamos solos, caminamos ya de la mano, educación básica y educación normal.”

Al expresar que hoy se reconoce a una institución fundamental en la historia de la educación pública del país, la directora Olivia Salomón dijo que a Lotería Nacional le honra dedicar este billete conmemorativo a su trayectoria.

En su mensaje, refirió que en este momento histórico que vive el país, el humanismo mexicano es parte de una convicción profunda y que con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la educación pública se coloca en el centro, impulsando la enseñanza científica, humanista, incluyente y con profundo sentido social, “porque educar también es construir bienestar, reducir desigualdades y abrir caminos para que nadie se quede atrás”.

La titular de Lotería Nacional destacó que, a través de un sorteo y un billete conmemorativo, hoy se rinde homenaje a la Escuela Normal Superior de México y con ella, a todas las maestras y maestros que han dedicado su vida a formar generaciones de mexicanas y mexicanos, “porque quien educa a una persona transforma una vida, pero quien educa a un pueblo, transforma el destino de una nación”.

En tanto que, el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro, manifestó que la difusión en todo el territorio nacional de este billete conmemorativo habrá de consolidar la conciencia social e histórica que asume la comunidad normalista en la formación de las y los docentes de educación básica y su trascendencia en los niveles medio superior y superior.

“Nos referimos a un magisterio plenamente identificado con los valores de inclusión, el respeto a la diversidad y la preservación de la salud y el cuidado del medio ambiente; profesionales con una sólida perspectiva de género y un compromiso inquebrantable con la justicia y el bienestar social, preceptos fundamentales que integran el espíritu de la Nueva Escuela Mexicana”, aseguró Luciano Concheiro.

Mientras que el director de la Escuela Normal Superior de México, Gonzalo López Rueda, expresó que la emisión de este billete conmemorativo honra noventa años de historia y legado normalista, y reconoce la invaluable contribución de la institución a la formación de maestras y maestros al servicio de la educación pública. Destacó que esta conmemoración refrenda una vocación histórica sustentada en el humanismo, la excelencia académica y el compromiso social, principios que hoy cobran renovado sentido en la construcción de una educación pública orientada a la justicia social y a la transformación de México.

Nueve décadas de servicio a México en un billete conmemorativo

La directora Olivia Salomón dio a conocer que para el Sorteo Superior No. 2892 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 31 de julio del 2026, a las 20:00 horas. Se emitieron dos millones 400 mil cachitos que estarán disponibles con la fuerza de ventas: los vendedores de billetes, en los puntos autorizados y en miloteria.mx. La celebración del sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.