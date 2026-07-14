En Semáforo Rojo, Entre 70 y 80 Fincas del Centro Histórico: Toribio

Se Esperan Nuevas Lluvias que Podrían Derrumbarlas

Por Miguel Alvarado Valle

Las lluvias registradas en las últimas semanas mantienen en alerta a la Junta Local de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado, ya que entre 70 y 80 fincas del Centro Histórico continúan en semáforo rojo por el riesgo de derrumbe.

Aunque hasta el momento no se han registrado nuevos colapsos, las autoridades advirtieron que el monitoreo se mantiene de manera permanente ante el pronóstico de que las precipitaciones continúen en los próximos días.

La directora general de la dependencia, Raquel Ciceley Toribio Rivas, explicó que las viviendas que actualmente presentan mayor riesgo son, en su mayoría, inmuebles antiguos que se han ido deteriorando con el tiempo, aunque hubo algunas edificaciones que colapsaron anteriormente debido a modificaciones estructurales recientes.

No obstante, insistió en que las condiciones climáticas obligan a mantener una vigilancia constante para detectar cualquier deterioro que pudiera poner en riesgo a la población.

Ante este panorama, hizo un llamado a los propietarios de inmuebles para que implementen medidas preventivas que contribuyan a disminuir los riesgos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran limpiar las azoteas, destapar las bajadas de agua y mantener libres los sistemas de desagüe, acciones que, aunque parecen sencillas, pueden evitar filtraciones, acumulación de humedad y daños estructurales que comprometan la estabilidad de las fincas.

Toribio Rivas señaló que la dependencia también mantiene un seguimiento permanente de las construcciones ubicadas en municipios, donde igualmente existen inmuebles abandonados o con daños estructurales.

Explicó que la Junta trabaja de manera coordinada con las presidencias municipales para identificar las edificaciones en riesgo, localizar a sus propietarios y promover acciones preventivas antes de que ocurra algún colapso.

Reconoció que una de las principales dificultades radica en que muchas de estas fincas permanecen deshabitadas o forman parte de procesos sucesorios, mientras que en otros casos sus propietarios residen fuera del estado.

Finalmente, la directora destacó que el objetivo de la Junta no es únicamente vigilar el cumplimiento de la ley, sino brindar asesoría a propietarios y autoridades para preservar el patrimonio arquitectónico de Zacatecas y reducir los riesgos durante la actual temporada de lluvias.