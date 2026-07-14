Inician Conferencias Clubes de Ciencias

Expertos Impartirán Temas y Alumnos Harán Actividades

Por Gabriel Rodríguez Piña

José Luis Espino Oropeza, presidente de la Asociación Civil de Estudiantes en Defensa Integral por el Ambiente, inauguró la mañana de este lunes el ciclo de conferencias denominado Clubes de Ciencias, en las instalaciones del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt).

Espino Oropeza explicó que dicho curso se desarrollará entre lunes y viernes de esta semana en cinco temáticas que son: salud, biodiversidad, naturaleza, robótica y literatura.

Durante esos cinco días, alrededor de 20 estudiantes de preparatoria expondrán lo aprendido a partir de la actividad desarrollada dentro de las conferencias.

Entre los ponentes destaca el hecho de que cada uno de ellos pertenece a las temáticas referidas y que se trata de especialistas con doctorados y diversas trayectorias en esas disciplinas.

El proyecto se desarrolla a partir de este lunes, en cada una de las salas donde los muchachos podrán interactuar de manera lúdica con los ponentes. Otro de los temas elegidos es el de literatura para enriquecer los contenidos.

Los horarios de las ponencias serán entre las 9:00 y las 14:30 horas, incluidas diversas actividades para el caso de talleres, exposiciones y prácticas vivenciales, entre otras.