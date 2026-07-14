No hay Ningún Privilegio en el Subsidio de Vivienda Para Trabajadores del Estado, Asegura Gobernador

Se Otorgan Entre 200 mil y 600 mil Pesos, Reconoce

Por Gabriel Rodríguez Piña

El gobernador David Monreal aceptó durante La Informativa de este lunes que su administración subsidia el programa de adquisición de vivienda para trabajadores gubernamentales con cantidades que van desde 200 mil hasta 600 mil pesos, como se ha hecho en otras áreas y que ese hecho “está dirigido a todos los trabajadores en activo”.

Monreal Ávila precisó que su gobierno subsidia todo tipo de vivienda, desde la más modesta hasta residenciales y dijo que las listas de los beneficiarios se han hecho públicas y que tales viviendas forman parte del programa del Bienestar.

“En el caso de las viviendas del Bienestar (del estado), éstas se encuentran en su segunda etapa, con 60 de ellas que ya se encuentran listas y que serán entregadas a trabajadores de gobierno del estado”.

Dijo que, para ello, se encuentra instituidas toda una serie de reglas de operación para quienes así lo soliciten, debido a que existe un comité que supervisa el procedimiento y que la mayoría de los subsidios son de 45 a 50 por ciento en lo que se refiere al rango de apoyo, hecho que depende del solicitante, “incluidas las reglas de operación que definen quiénes pueden serlo”.

Aclaró que se expenden ese tipo de subsidios, pero que uno de los hechos consustanciales está dirigido a los trabajadores que cuenten con “la capacidad de crédito y que además se aplican créditos Infonavit e ISSSTE o sin crédito, luego de haber acumulado un ahorro mediante por años bajo acuerdo con las constructoras”.

En ese sentido, explicó que gobierno del estado solamente entrega subsidios a quienes hayan sido merecedores: “200 mil pesos, 300 mil y el máximo, si mal no recuerdo, son 600 mil como (nuestro) nivel de subsidio de la vivienda y está abierto para todos los trabajadores o para quien lo solicite y aplique”.

En materia de requisitos, dijo que estos los propone la banca privada, y si es del ISSSTE entonces debe formar parte del mismo crédito o del Infonavit, o bien de otros acuerdos comerciales.

“Todo lo hago público y les anuncio que vamos ya por la tercera etapa que será dada a conocer la próxima semana, con otras 200 casas nuevas, pero la verdad es que está dirigido a todos nuestros trabajadores”.

Apreció que todas esas reglas les han estado dando resultados, porque se trata del “dinero del pueblo para el pueblo”.

Dentro del proceso trabajan su administración, la Secretaría de la Función Pública (SFP9) y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas (Seduvot), y precisamente pedirá a la titular de esta última que explique el proceso.

“Pero creo que nos falta mayor publicidad al respecto e insisto que cualquier trabajador puede ser beneficiado porque no se trata de ningún privilegio y ojalá podamos seguir trabajando, pero subrayo que está dirigido a quienes no tienen acceso a esos beneficios”, acotó.