Fabián Encontró su Vocación Mirando las Estrellas

Hay personas que pasan la vida buscando su vocación. Otras la encuentran cuando menos lo imaginan. A Fabián Noé Flores le ocurrió frente a un cielo proyectado, entre telescopios, preguntas infantiles y la inmensidad del universo.

Hace casi 12 años llegó al Museo Descubre con una formación completamente distinta a la actividad que hoy define su vida. Era nutriólogo de profesión y, como muchos jóvenes, buscaba una oportunidad laboral sin imaginar que ese espacio terminaría por cambiar su destino.

Lo que parecía un empleo temporal se convirtió en una pasión que lo llevó a descubrir una nueva forma de entender el mundo: la divulgación científica.

“Llegué al museo con una formación diferente, pero aquí descubrí algo que me apasiona profundamente: compartir el conocimiento y acercar la ciencia a las personas”, recuerda.

Desde entonces, Fabián ha dedicado buena parte de su vida a mirar hacia el cielo, pero, sobre todo, a enseñar a otros a hacerlo. Su trabajo como planetarista, divulgador de las ciencias del espacio y educador ambiental lo ha convertido en uno de los rostros que acercan la astronomía a miles de niñas, niños, jóvenes y familias de Aguascalientes.

En sus manos, los conceptos más complejos dejan de parecer lejanos. Las galaxias, los eclipses, los planetas y las estrellas se convierten en historias comprensibles para cualquier persona que se atreva a preguntar.

A lo largo de estos años ha impartido talleres de astronomía, donde los participantes tienen la oportunidad de conocer el funcionamiento del Universo de manera práctica y cercana. Además, ha capacitado a personas en el uso de telescopios astronómicos y ha preparado a la comunidad para la observación de eclipses solares y lunares, permitiendo que fenómenos que ocurren a millones de kilómetros de distancia puedan apreciarse desde la Tierra con conocimiento y asombro.

Desde hace más de dos años participa cada 15 días en el programa matutino de Sintonía 92.7 FM, a través de la radio comparte temas científicos con un lenguaje sencillo, demostrando que la ciencia no pertenece únicamente a los laboratorios o a los especialistas, sino a las conversaciones cotidianas.

“Me apasiona mucho mi trabajo y ha sido una gran oportunidad de aprendizaje, enseñanza y satisfacción durante todos estos años. He tenido experiencias muy valiosas y momentos inolvidables que me han permitido crecer tanto profesional como personalmente”, afirma.

Sin embargo, las mayores recompensas no llegan frente a un micrófono ni durante una conferencia, llegan en silencio, cuando una niña observa por primera vez los anillos de Saturno, cuando un niño descubre que existen galaxias a millones de años luz o cuando alguien comprende un fenómeno astronómico que antes parecía imposible de entender.

La historia de Fabián Noé Flores Franco demuestra que la vida no siempre sigue los caminos que imaginamos. A veces, una profesión conduce a otra, una oportunidad se transforma en destino y una pasión descubierta en el momento adecuado termina convirtiéndose en una misión de vida.

Para conocer más sobre los talleres, observaciones astronómicas, cursos y actividades de divulgación científica que se realizan en el Museo Descubre, las personas interesadas pueden consultar https://www.facebook.com/descubreags/.