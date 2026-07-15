Esperan más de 10 mil Personas en la 24ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+

Y Derrama de Entre Cinco y Nueve mdp

Por Miguel Alvarado Valle

A tan solo tres días de la 24ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ Zacatecas 2026, el comité organizador, en conjunto con el Ayuntamiento de la capital, informó que esperan la asistencia de más de 10 mil personas y prevén una derrama económica de entre cinco y nueve millones de pesos.

Como parte de las actividades previas a la marcha, el viernes 17 de julio se realizará el Festival del Orgullo con una Feria Social en Plaza de Armas, donde se instalarán alrededor de 50 módulos de instituciones y organizaciones que ofrecerán servicios de salud, asesoría jurídica, trámites de cambio de identidad, matrimonios igualitarios, atención en derechos humanos y conversatorios sobre inclusión.

La jornada también incluirá presentaciones artísticas y actividades culturales abiertas al público.

Durante la presentación del programa, el alcalde Miguel Varela Pinedo refrendó el respaldo del Ayuntamiento a la organización de la marcha y aseguró que el gobierno municipal trabaja para generar las condiciones que permitan desarrollar el evento de manera segura y ordenada.

Destacó que la administración apoyará con gestiones administrativas, coordinación con la Policía Municipal, servicios públicos y recursos para la logística de la movilización.

Por su parte, el jefe del Departamento de Diversidad e Inclusión, Bruno Gael Sánchez, señaló que la organización de la marcha es resultado del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y los colectivos de la diversidad sexual, al considerar que las instituciones deben participar activamente en la promoción de los derechos humanos.

La presidenta del comité organizador, Paz Barrón Delgado, explicó que la marcha ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma que combina la exigencia de derechos con actividades académicas, culturales y artísticas.

Precisó que el recorrido iniciará el sábado 18 de julio a las 18:00 horas desde Plaza de García y concluirá en Plaza de Armas, donde se realizará un acto cívico y un espectáculo con artistas invitados de distintos estados del país.

En materia turística, la directora de Turismo del municipio, Berenice Villagrán, destacó que el llamado turismo rosa representa un importante impulso económico para Zacatecas.

Informó que la expectativa de recibir entre 8 y 10 mil visitantes beneficiará directamente a hoteles, restaurantes y comercios del Centro Histórico, además de que se implementó una campaña de promoción y recorridos turísticos gratuitos para quienes acudan a las actividades del Orgullo, con el propósito de incentivar que los visitantes prolonguen su estancia y regresen a la capital en futuras ocasiones.