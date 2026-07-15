Exige Miguel Varela Pinedo se Transparenten los Gastos de Tello y Monreal en el Platabús

Se Desconoce Destino de 400 mdp del Anterior Gobierno, Recuerda

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, manifestó su respaldo al proyecto del Platabús al considerar que se trata de una obra necesaria para modernizar el sistema de transporte público en la capital.

Aseguró que su postura demuestra que el Ayuntamiento no se opone a todas las iniciativas impulsadas por el Gobierno del Estado, sino que apoya aquellas que representan un beneficio para la ciudadanía.

Sin embargo, el alcalde expresó dudas sobre la posibilidad de que la actual administración estatal logre concluir el proyecto antes de finalizar su periodo de gobierno, debido al ritmo que llevan los trabajos.

Varela Pinedo comentó que recientemente conoció versiones sobre un posible inicio formal de la obra durante este mismo año, aunque señaló que hasta el momento no observa avances significativos en las acciones necesarias para su ejecución.

Indicó que aún falta desarrollo en aspectos relacionados con las terminales y la adecuación de los carriles por donde circularán las unidades.

Asimismo, consideró importante conocer el estado financiero del proyecto y el destino de los recursos que se han asignado desde administraciones anteriores.

Recordó que durante el gobierno de Alejandro Tello se destinaron alrededor de 400 millones de pesos para el Platabús, por lo que pidió que se informe con claridad en qué se ejercieron esos recursos.

En ese sentido, también planteó la necesidad de transparentar cuánto ha invertido la actual administración estatal en el proyecto durante este año, así como el avance físico y financiero de la obra con base en el presupuesto autorizado y los procesos de licitación.

Señaló que la ciudadanía tiene derecho a conocer el estado real del proyecto y los recursos comprometidos para su desarrollo.

Finalmente, el presidente municipal agregó que, más allá de que el Gobierno del Estado convoque o no al municipio para participar en el proyecto, lo importante es que se informe con oportunidad a la ciudadanía sobre los detalles de la obra.