Liquida Guadalupe Deuda de mil Millones de Pesos con el IMSS

“Enrique Flores y Roberto Luévano Dejaron 5 Grandes Pasivos”

Por Miguel Alvarado Valle

El Ayuntamiento de Guadalupe informó que liquidó las deudas históricas heredadas por las administraciones de Enrique Flores y Roberto Luévano, las cuales en conjunto ascienden a cerca de mil millones de pesos.

Con ello, aseguró que las finanzas municipales se encuentran sanas, luego de cubrir el último pasivo pendiente con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), originado por el incumplimiento en el pago de cuotas obrero-patronales y aportaciones de retiro, cesantía y vejez durante la administración de Enrique Flores.

El presidente municipal, José Saldívar Alcalde, detalló que el adeudo generado en la administración 2016-2018 alcanzó los 252 millones de pesos por cuotas obrero-patronales y aportaciones al sistema de retiro, además de otros 131 millones de pesos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que tampoco fue pagado.

Explicó que el municipio tuvo que absorber tanto esos montos como los recargos y multas acumulados por el incumplimiento, pese a que, afirmó, los recursos para cubrir esas obligaciones ya se encontraban presupuestados en su momento.

El alcalde señaló que, para hacer frente a estos compromisos, la administración municipal firmó un convenio con el IMSS, realizó un pago inicial de 20 millones de pesos y posteriormente cubrió las mensualidades correspondientes hasta liquidar el adeudo.

Asimismo, destacó que el gobierno municipal continuó pagando puntualmente sus obligaciones fiscales y de seguridad social, evitando generar nuevos pasivos mientras atendía la deuda heredada.

Saldívar sostuvo que entre las administraciones de Roberto Luévano y Enrique Flores se acumularon cinco grandes pasivos, entre créditos, adeudos fiscales y compromisos con proveedores, que representan cerca de mil millones de pesos, una cantidad equivalente al presupuesto anual del municipio.

Consideró que esos recursos pudieron haberse destinado a infraestructura carretera, servicios de salud, vivienda y obras hidráulicas, en lugar de emplearse para cubrir obligaciones pendientes.

Como parte del proceso para saldar la deuda con el IMSS, la síndica municipal Analí Infante Morales, explicó que Guadalupe se convirtió en el primer municipio del país en aplicar la reforma al artículo transitorio 253 de la Ley del Seguro Social, que permite entregar bienes en dación de pago.

En este caso, la Alberca Olímpica de Guadalupe fue valuada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que reconoció un valor de 61.3 millones de pesos, equivalente al 60 por ciento de su avalúo, monto que fue aplicado para extinguir el adeudo.

Las autoridades municipales aseguraron que, la Alberca Olímpica continuará operando con normalidad, aunque ahora será administrada por el IMSS, institución que además prevé realizar mejoras en sus instalaciones.

Finalmente, el alcalde afirmó que el saneamiento financiero fortalece la confianza de inversionistas y de los gobiernos estatal y federal para impulsar nuevos proyectos en Guadalupe, al sostener que el municipio ya no mantiene deudas históricas y cuenta con finanzas estables.