No hay Suspensión Provisional Contra la Dación del Hotel Parador: Reyes Mugüerza

Sí se Consiguió el Amparo, Revira Carlos Peña

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de que el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, señalara que ante los comentarios en redes respecto de que no habría una suspensión provisional en contra de la cesión del Hotel Parador al gobierno del estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de su líder estatal, Carlos Peña Badillo, señaló que ellos “si apoyan esa moción de orden para que se suspenda ese hecho y se resuelva por otras vías legales”.

Reyes Mugüerza refirió poco antes que “el hecho de que se suspendiera provisionalmente esa dación no es cierto, debido a que contrariamente a esa información, la LXV (65) Legislatura, el Issstezac y la coordinación general jurídica del Gobierno del Estado de Zacatecas, en voz de Armando Ávalos Arellano, me dijo que dichos comentarios no son reales.

“Issstezac, la Legislatura y la propia coordinación general jurídica fueron informados por parte del juzgado primera de Distrito que esta instancia había negado precisamente la posibilidad de suspenderlo, hecho mismo que fue referido por el juzgado segundo de Distrito, además de que no existe ninguna notificación a ninguna de las partes citadas”, expresó.

Reyes Mugüerza dijo además que, en la misma medida, no existe notificación sobre ningún trámite de amparo en cualquier otro juzgado, “por lo que se trata de un filtrado a un despacho de abogados y nosotros pensamos que un abogado o juzgador tiene una relación con alguno de los juzgados, hecho que iría posiblemente más allá de lo institucional con algún actor institucional, en algo que solamente puede ser denominado como corrupción y colusión”, precisó.

“Tal hecho no iría sino en contra de dar viabilidad al sistema de pensiones y de quienes esperan recibir su aguinaldo, porque para eso es la dación de pago del hotel Parador que solamente generaba pérdidas para el Issstezac tornando difícil los pagos de pensiones y aguinaldos”.

Aunado a ello, Reyes Mugüerza dijo que “en medio de tal acto de corrupción, resulta altamente sospechoso que un particular tenga información adelantada sobre las decisiones de cualquier juzgado cuando nosotros no hemos sido notificados, lo mismo que no se ha hecho en el caso de todas las otras partes”.

En la misma medida, se buscó a Jorge Rada Luévano, cuyo bufet se supone estaría detrás de la suspensión de dicho movimiento pero no se le encontró; sin embargo, Carlos Peña Badillo, diputado local por el PRI denegó lo anterior y señaló que, acorde con fuentes extraoficiales, “sí se habría conseguido un amparo respecto del procedimiento legislativo para la dación en pago del hotel Parador del Issstezac a gobierno estatal”.

Peña Badillo añadió que no podía decir más por el momento, a causa de que es un litigio interpuesto por un particular, pero aclaró que “todo ese proceso estuvo lleno de vicios, de sesgos y de falta de claridad, transparencia e información desde un principio”.

“Lo dijimos, que era una de las posibilidades de resolver la crisis del Issstezac, sin embargo, lo hicieron con el atropello, a lo trocho y con las características que hoy en el gobierno estatal se toman como decisiones”.