Presenta INE Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024

Mujeres Votan más que los Hombres, Revelan

Por Gabriel Rodríguez Piña

Con la participación de especialistas en la materia, el Instituto Nacional Electoral en Zacatecas (INE) llevó a cabo en el auditorio Mercedes Oteyza del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez (MAAMF), la presentación del conteo censal de participación ciudadana de los años 2009 a 2024, con el fin de que la ciudadanía cuente a su disposición con los porcentajes estadísticos de participación poblacional a nivel estatal y federal durante ese periodo.

En el evento estuvieron presentes Araceli Frías López, vocal ejecutiva del INE; Juan Manuel Frausto Ruedas, presidente consejero del Instituto Electoral de Zacatecas (IEEZ), y Mariana Ramírez Herrera, docente-investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quienes hablaron sobre sus análisis de ese informe.

En su momento, Araceli Frías López dijo que el proyecto presenta un estudio acerca de cómo se ha desarrollado la participación ciudadana nacional y estatal en los procesos electorales de 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024, por sección, distrito y municipio.

“Se ha encontrado que las elecciones presidenciales mantienen una mayor concurrencia ciudadana respecto de las intermedias, aunque con ligeras reducciones en los años 2009 y 2018”.

Frías López destacó que, en la misma medida, las mujeres registran a lo largo de esos 17 años una participación más alta que los hombres mediante una diferencia de hasta casi 10 puntos porcentuales, tendencia que se ha sostenido durante los últimos procesos electorales.

De igual modo, indicó que en medio de ello, la población joven de 20 a 29 años, sigue mostrando los niveles más bajos de participación, mientras que los ciudadanos de 60 a 74 años representa los niveles más altos.

“Hay un elevado nivel de participación dentro de las secciones rurales mientras que los estados con mayor participación son Yucatán, Coahuila, Puebla y ciudad de México con 64 por ciento y los niveles más bajos se presentan en Baja California Norte, Sonora, Chihuahua y Baja California Sur con menos de 50 por ciento.

“En el caso específico de Zacatecas, tuvimos aquí 58.9 por ciento en promedio”, destacó.

Al respecto, añadió que ese tipo de hechos representan “una radiografía viva de nuestra democracia, fuente de información para observar las tendencias ciudadanas al respecto”.