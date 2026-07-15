Aguascalientes es Líder en Producción de Carne de Cerdo

Trabajan Productores y Gobierno Estatal Para Fortalecer el Sector

Produce cerca de 30 mil toneladas al año y fortalece a una de las industrias porcícolas más competitivas del país.

La carne de cerdo producida en la entidad abastece el mercado local y llega a distintos estados del país.

El nuevo rastro TIF en Jesús María impulsará la cadena productiva, elevará la competitividad y abrirá mayores oportunidades para los productores.

Con una producción cercana a las 30 mil toneladas de carne de cerdo al año, Aguascalientes se ubica entre los principales productores de carne de cerdo del país. Así lo destacó José Luis Pérez, presidente nacional de la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex), quien reconoció el trabajo conjunto entre los productores y el Gobierno del Estado para fortalecer este sector estratégico.

El dirigente nacional señaló que México se mantiene entre los principales productores de carne de cerdo a nivel mundial, gracias al esfuerzo de miles de porcicultores que todos los días trabajan para ofrecer alimentos de calidad y contribuir a la seguridad alimentaria del país.

Asimismo, reconoció el respaldo permanente que el Gobierno del Estado brinda al sector y aseguró que esa coordinación ha permitido consolidar a Aguascalientes como un referente nacional en la producción porcícola.

“Las autoridades siempre han sido proactivas para trabajar, ayudar y cooperar. Los porcicultores de Aguascalientes somos gente muy tenaz y con muchas ganas de salir adelante; esa combinación entre el apoyo del Gobierno del Estado y el trabajo de los productores ha dado muy buenos resultados”, expresó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Isidoro Armendáriz, destacó que la carne de cerdo producida en Aguascalientes abastece el mercado local y también se comercializa en la Ciudad de México y otras entidades del país, lo que refleja la calidad, competitividad y confianza que distingue a los productores del estado.

Añadió que, para fortalecer esta actividad, próximamente entrará en operación el nuevo rastro Tipo Inspección Federal (TIF) en Jesús María, el cual contará con báscula pública y áreas comerciales para impulsar la cadena de valor, elevar la competitividad del sector y garantizar los más altos estándares de calidad e inocuidad.

“La carne de cerdo de Aguascalientes, además de deliciosa y nutritiva, cumple con los más altos estándares de calidad. Eso ha convertido a nuestro estado en un referente nacional y en sede de encuentros donde productores de todo el país comparten experiencias y mejores prácticas para seguir fortaleciendo esta actividad”, concluyó.