Tere Jiménez Entrega Vehículos a Ganadores de los Festejos del Día del Maestro 2026

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de vehículos a maestras y maestros que resultaron ganadores en el sorteo que se realizó en el marco de la celebración del Día del Maestro 2026.

Ante integrantes de la comunidad educativa, la gobernadora reconoció el trabajo que diariamente realizan las y los docentes en las aulas, pues su dedicación y compromiso son fundamentales para que las nuevas generaciones cuenten con las herramientas necesarias para construir un mejor futuro.

“La educación es la base y la herencia más grande que vamos a dejar a las próximas generaciones; yo los quiero felicitar siempre porque tenemos a los mejores maestros de la República, pero también del mundo, porque gracias a ustedes nuestros alumnos son campeones internacionales”, subrayó.

Durante la ceremonia se entregaron las llaves de 15 automóviles, uno de ellos aportado por el Municipio de Aguascalientes. Las unidades se otorgaron a docentes de Aguascalientes, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, El Llano, Jesús María y Calvillo.

El director general del IEA, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, destacó que este acto representa el reconocimiento del Gobierno del Estado a quienes, mediante su trabajo cotidiano, contribuyen a fortalecer la calidad educativa. Asimismo, subrayó que la coordinación entre las autoridades estatales, municipales y la representación sindical, permite generar mejores condiciones para las maestras y los maestros.

La secretaria general de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Adriana Ochoa Díaz, reconoció el respaldo y compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con el magisterio de Aguascalientes.

“Gobernadora Tere Jiménez, gracias por siempre fortalecer la educación; estamos convencidos de que lo ha hecho con actos y no con palabras ni con discursos; cada acción que usted realiza, cada acto, habla por sí mismo, y siempre que hemos recurrido a usted para cualquier tema de educación nos ha abierto las puertas. Y esa comunicación que hemos tenido ha fortalecido el trabajo mutuo. En verdad, muchas gracias, desde la organización sindical, por esa confianza y por ese trabajo en colaboración”, enfatizó.

En representación de las personas ganadoras, el maestro Omar Rodríguez Gómez, docente de la zona de El Llano, agradeció la realización de los festejos y la entrega de los premios, al señalar que estas acciones reconocen el esfuerzo de quienes dedican su vida profesional a la enseñanza.

En el evento que se llevó a cabo en la explanada del IEA, también estuvieron las diputadas federales Mónica Becerra y Liz Martínez; la diputada presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, Lucía de León Ursúa; el representante del CEN del SNTE en la Sección 1, Noé Rodríguez García; la secretaria de Administración del Municipio de Aguascalientes, Laura Jiménez Castro; la directora de Finanzas y Administración del IEA, Patricia Ahedo Bárcenas; y el coordinador estatal de los Festejos del Día del Maestro 2026 por el SNTE, Elías Rubalcava de la Rosa.