Ataque a la Niña de Tabasco no es un Hecho Aislado, se Relega la Prevención de las Violencias: Colectivas

Acusan Incertidumbre Sobre Quién Responde a Señales de Riesgo

Por Miguel Alvarado Valle

Ante el reciente caso de la niña que fue víctima de violencia física y sexual en el municipio de Tabasco, integrantes de la Red Estatal de Trabajo Social Zacatecas A.C. y otras colectivas se congregaron a las afueras del Hospital General para expresar su solidaridad. Durante la manifestación exigieron a las autoridades acciones urgentes para frenar la violencia y garantizar que hechos como este no se repitan.

Durante el posicionamiento, las participantes subrayaron que la prioridad absoluta debe ser el bienestar, la recuperación y la dignidad de la menor y de su familia, por lo que señalaron que cualquier análisis sobre las causas de la violencia debe partir del respeto a la víctima.

No obstante, afirmaron que el caso no es un hecho aislado, sino es un reflejo de un sistema que, durante años, ha relegado la prevención de las violencias al tratarla como un gasto y no como una inversión permanente.

Las colectivas plantearon que es indispensable fortalecer las políticas de prevención mediante presupuestos específicos, continuidad y mecanismos de evaluación.

También exigieron la presencia permanente de equipos multidisciplinarios integrados por profesionales de psicología, trabajo social y pedagogía en escuelas y comunidades de mayor riesgo, con capacidad para dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, en lugar de limitarse a canalizar casos sin un acompañamiento efectivo.

Asimismo, demandaron una verdadera coordinación entre instituciones de salud, educación, DIF, fiscalías, corporaciones de seguridad y gobiernos municipales, al considerar que actualmente existe incertidumbre sobre qué autoridad debe intervenir cuando se detectan señales de riesgo.

A ello sumaron la necesidad de invertir en espacios seguros, actividades culturales y deportivas de largo plazo, así como en programas de fortalecimiento del tejido comunitario y apoyo a familias en condición de vulnerabilidad.

En materia de salud, hicieron un llamado urgente para incrementar el presupuesto destinado a la atención de la salud mental, particularmente en niñas, niños y adolescentes.

Señalaron que, tras la pandemia por COVID-19, aumentaron los casos de violencia sin que las instituciones reforzaran los servicios psicológicos especializados.

En ese sentido, advirtieron que Zacatecas carece de paidopsiquiatras en las instituciones públicas, por lo que solicitaron la contratación de estos especialistas para realizar valoraciones oportunas y atender de manera integral a menores víctimas de violencia.

Respecto al marco legal, las representantes de las colectivas exhortaron a las diputadas y diputados de la Legislatura local a revisar y actualizar las leyes que, a su juicio, presentan vacíos jurídicos que terminan favoreciendo a los agresores y limitando el acceso a la justicia para las víctimas.

También pidieron a la Fiscalía actuar con perspectiva de género y privilegiar el interés superior de la niñez, además de exigir a las y los legisladores que las reformas aprobadas no permanezcan sin publicarse o aplicarse, sino que se traduzcan en una protección efectiva para las infancias.

Finalmente, las manifestantes hicieron un llamado a la sociedad para asumir una responsabilidad colectiva en el cuidado de niñas, niños y adolescentes, al señalar que la prevención de la violencia no depende únicamente de las autoridades.

Consideraron necesario que madres, padres, vecinos, docentes y comunidades permanezcan atentos a posibles señales de riesgo y acompañen a las infancias, al tiempo que insistieron en que las instituciones públicas y privadas deben trabajar de manera coordinada para frenar la violencia y construir entornos más seguros.

Al concluir la protesta, las asistentes reiteraron su exigencia de justicia para la niña con consignas como: “¡Ni una menos, vivas nos queremos!”.