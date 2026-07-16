Con la Ausencia de Karla Isabel Guardado, Semujer Realiza la Feria Emprende Mujer

Participan 80 Emprendedoras

Por Gabriel Rodríguez Piña

Con la ausencia de la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Karla Isabel Guardado Oropeza, la mañana de este miércoles se llevó a cabo Feria Emprende Mujer, proyecto de exhibición y venta dirigido a mujeres emprendedoras de la capital y alrededores, que reunió a 80 de ellas en la plancha de Bicentenario con el fin de promover sus productos para comercializarlos de modo directo entre ciudadanos.

Vanesa Navarro, encargada de la dirección de empoderamiento en Semujer, expresó que Feria Emprende Mujer se realiza una vez al mes.

“La idea es que las emprendedoras cuenten con un espacio físico de dos por tres metros, para que expongan sus productos y se les dé oportunidad de realizar sus ventas”, expresó Navarro.

Paralelamente, Semujer desarrolla caravanas que se llevan y traen a los municipios para que sus pequeños negocios puedan visibilizarse y expandirse, “que es la idea principal del evento”.

Por tal motivo, este miércoles participaron alrededor de 80 mujeres, cifra que puede ampliarse para quienes deseen incorporarse al proyecto.

Las vendedoras comercian todo tipo de objetos y dentro de ellas participaron artesanas, quienes elaboran chiles, quesos, tortillas y otros, algunas más revenden jabones igualmente artesanales, perfumes y otros.

“Como tal, Semujer no brinda ningún tipo de subsidio para nadie”, advirtió Vanessa Navarro, “solamente les abrimos las puertas además de que dentro del procedimiento participan diversas empresas que, mediante convenios promotores, les brindan la oportunidad de sacar adelante sus oficios preferidos y de esa manera poder emprender”.

Feria Emprende Mujer únicamente tuvo verificativo este miércoles 15 de julio mientras que el próximo mes será en la misma fecha, aunque se espera realizarlo quincenalmente.

Finalmente, trascendió que Karla Isabel Guardado Oropeza faltó el evento por temor a confrontar a los medios en ocasión del caso de la niña de Tabasco, violentada de manera reciente por un adolescente.