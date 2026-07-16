El Encuentro de hoy Permitirá Profundizar y Relanzar Nuestra Cooperación: Presidenta Claudia Sheinbaum Tras Reunión con su Homólogo de Panamá, José Raúl Mulino

Apoya al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá

“Señora Presidenta, mexicanas y mexicanos. Quiero decirles que pueden contar con Panamá, una nación hermana”, resaltó el mandatario panameño

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la reunión con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, permitirá profundizar y relanzar la cooperación de ambas naciones en áreas estratégicas como el comercio, la inversión, la conectividad, la infraestructura, la seguridad, el combate a la delincuencia, la movilidad, el turismo, la educación y la innovación.

“Estamos convencidos de que el crecimiento económico adquiere su verdadero sentido cuando se traduce en bienestar para las personas y en mayor oportunidad de derechos para nuestra sociedad”, puntualizó en un mensaje conjunto a medios de comunicación realizado en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Señaló que durante el encuentro coincidieron en que los desafíos se enfrentan con colaboración, entendimiento y el fortalecimiento de la soberanía de las naciones, ante esto, expresó su apoyo al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá, además de que México reconoce el papel estratégico de Panamá como punto de encuentro entre continentes y océanos, así como su contribución al comercio.

“En el ámbito regional, reafirmamos la importancia de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como espacio de diálogo, concertación y cooperación entre nuestros países”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció al Presidente de Panamá por la cooperación entre las dos naciones para erradicar al gusano barrenador del ganado, destacando la nueva biofábrica inaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas, cuyo modelo de control biológico retoma la experiencia de la Planta de Pacora en Panamá, por ello, aseguró que se continuará impulsando el intercambio de información en temas de agroindustria.

El Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, agradeció el apoyo de México a la soberanía nacional y al Canal de Panamá como herramienta neutral del comercio mundial y reconoció a este encuentro bilateral como una oportunidad para potenciar las relaciones en beneficio del progreso y la prosperidad de los pueblos de ambas naciones.

“Señora Presidenta, mexicanas y mexicanos. Quiero decirles que pueden contar con Panamá, una nación hermana. Conmigo, señora Presidenta, tiene un amigo nuevo, en lo personal, como presidente, para lo que podamos trabajar y para lo que usted necesite desde Panamá, ahí está el Presidente Mulino, su amigo, para echar para delante lo que tengamos que hacer”, puntualizó.