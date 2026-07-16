“El Gobierno de Monreal Prometió Arreglar Caminos Sacacosechas y nos Dejó Como Novia de Pueblo”

Campesinos de El Bordo Protestan en Ciudad Administrativa

*Al final logran acuerdo

Por Gabriel Rodríguez Piña

Alrededor de una treintena de campesinos procedentes de El Bordo (conformados dentro de la Asamblea Comunal Revolucionaria, ACR), se quejaron la mañana de este miércoles por el estado físico en el que se encuentran sus caminos sacacosechas y rutas aledañas; los quejosos fueron atendidos por uno de los encargados de la subsecretaría de Gobierno, César González Navarro, de quien obtuvieron una resolución que posiblemente entre en operación el próximo mes de agosto.

El tramo en disputa es la vía que comunica al Bordo, Guadalupe, con Norias de San Juan, Pánuco en alrededor de 12 kilómetros.

En los intentos de los manifestantes por realizar la protesta en el complejo de Ciudad Administrativa de gobierno estatal, elementos de la policía de seguridad vial les impidieron de manera previa el paso al colocar en medio patrullas en los accesos a sus comunidades antes de llegar a la capital, cuando esos caminos están en pésimas condiciones desde el pasado 2006, indicaron molestos algunos de ellos.

Los manifestantes, que llegaron a Ciudad Administrativa alrededor de las 10 de la mañana lo hicieron, a pesar de la represión anterior, acompañados de sus tractores e indicaron, en voz de Isaías Castro, uno de los encargados del cultivo de frijol en el centro del estado, quien destacó que esos desperfectos han sido una barbaridad en todo ese lapso porque es imposible transitar por dichas vialidades.

Los frijoleros manejan la cosecha de ese grano en las zonas municipales de Vetagrande, Pánuco, Guadalupe, Morelos, Enrique Estrada, Fresnillo, Jerez y Zacatecas.

Castro Trejo expresó que el tramo carretero dentro de las áreas de El Bordo a Noria de San Juan está en pésimas condiciones a causa de su excesiva circulación; “hemos sido nosotros, sin apoyo de las autoridades, quienes reparamos parchando y echando tierra por aquí y por allá, en el afán de salvar los caminos, pero ese tipo de reparaciones rústicas volvieron a hacer la vía terregosa y llena de baches”, expresó.

Añadió que las autoridades de Obras Públicas, encargadas del procedimiento les mintieron prometiendo que a partir de esta semana darían inicio las reparaciones, pero “llegaron, se tomaron la foto y se llevaron su maquinaria el pasado viernes 3 de julio y al día siguiente nos dejaron como novia de pueblo por lo que decidimos venir a manifestarnos hoy”.

Sin embargo, volvieron a apelar a la razón de las autoridades encargadas del proceso, toda vez que se les dijo que esa vía estaría lista antes de que finalizara el año 2025 “y ya estamos más allá de julio de un año después”.

Logran Atención Oficial

Luego de la reunión con González Navarro, Isaías Castro Trejo informó que a partir de los acuerdos con ese funcionario, la obra dará comienzo el próximo mes de agosto, “lo cual ya es un avance para nosotros”, reveló el denunciante.

La obra en esos menos de 12 kilómetros, tendrá un costo de cuando menos 14 millones de pesos luego de 20 años de gritos y sombrerazos, a partir de un desgaste general de todos nosotros, expresó. “El Bordo existe porque resiste y nosotros vamos a seguir dando la batalla”.