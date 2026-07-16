“Es Complejo Emprender un Pequeño Negocio”, Señalan Participantes de Feria Emprende Mujer

“La Lana Hace Falta”, “Nadie me Subsidia”, “Nada que a mí me Apoye”

Por Gabriel Rodríguez Piña | Fotos: Diana Moreno Valtierra

Participantes en la Feria Emprende Mujer de plaza Bicentenario señalaron que en Zacatecas resulta complicado emprender como mujeres; además, dieron a conocer que todavía confrontan algunos escollos para el desarrollo de sus productos artesanales.

Lo anterior les impide vincularse a un mayor mercado comercial, a causa de que requieren financiamiento para lanzarse a vender, más allá de sus roles como amas de casa y pequeñas productoras.

Elegidas al azar, al menos tres de las 80 que este miércoles se instalaron en Bicentenario, se mostraron satisfechas de haber sido invitadas por Semujer al evento, pero no acertaron a decir concretamente si ese hecho las beneficia o les complica la vida en momentos de escaso desarrollo económico en la capital del estado.

Carmen se Considera Gitana

Carmen Núñez, de la capital, es muy visitada por todo tipo de clientes, quienes consumen de modo directo en redes sociales algunos de sus productos como inciensos y todo tipo de objetos esotéricos.

“Conmigo se pueden llevar además esencias, palosantos, copales y hasta una Santa Muerte, cosas que son muy socorridas aquí porque a la gente le gusta inciensarse con ese tipo de productos”, aclaró.

Aun cuando indicó que ese tipo de amuletos son muy gustados, “en estos tiempos, mujeres como yo tenemos problemas para sacarlos adelante, porque las cosas han subido de precio y, en el acto de abastecernos, encontramos todo cada vez más caro”.

Al evidenciar que en ese sentido le harían falta recursos para financiarse, reveló que ella lleva en ese negocio 18 años, a pesar de todos esos vaivenes; “me ha ido así”, indicó con su mano.

“No la he pasado mal, pero tampoco lo bien que sería requerido para sobrevivir”, indicó. En ese sentido se dijo gitana, porque no tiene un local expreso donde pueda vender sus productos, como “parte de una mala racha para ubicarse en un solo punto.

“La lana es lo que me hace falta, pero no resulta sencillo, debido a que si bien existen espacios como este para vender productos, también es claro que me resulta complicado establecerme de modo regular en un local, pagar servicios, impuestos y trabajadores, si todo está retebien caro”.

Para Ivonne es grato vender

Ivonne Martínez se dedica a mandar confeccionar dijes y collares con artesanos, además de llaveritos personalizados con las iniciales de sus propietarios a un costo de 120 pesos. Ivonne Martínez se dedica a mandar confeccionar dijes y collares con artesanos, además de llaveritos personalizados con las iniciales de sus propietarios a un costo de 120 pesos

“Sí, sé que las personas a veces no traen ese dinero, pero muchas ocasiones lo invierten comprando en lo inmediato otras cosas que no les van a durar como los llaveritos”.

Ella diseña los productos que sus proveedoras dan forma, con el fin de que en ellos sobresalgan las diversas profesiones que hay además de producir otros objetos.

El caso de Ivonne es similar al de la señora Núñez, pues vaga de sitio a sitio, como en el caso de los tianguis, ferias y la Alameda de la capital para vender sus productos.

“Nadie me subsidia, no tengo empleados, no pago salarios, no pago impuestos, solamente mi pareja y yo subsistimos del negocito”, aclaró

La señora Martínez señaló que a pesar de lo anterior, el tiempo que le queda libre puede dedicarlo perfectamente a la atención de su familia.

Susana le Echa Ganas

Susana Medina explicó que ella emprendió su negocio de venta de accesorios desde hace tres años donde la gente la compra dijes, aretes y toda suerte de bisutería con especialidad en venta para mujeres.

“Nada que a mí me apoye mediante subsidio gobierno del estado, pues arranqué sola aunque a veces me apoyan invitando a bazares y caravanas”.

El ama de casa explicó que “me organizo para sacar adelante la venta de mis objetos combinándolos con la atención a hijos y marido”.

Fuera de ello, manifestó que las cosas están duras este verano, por lo que hace falta no sólo más mercado para ellos sino también labores de difusión y propagada para emprender.

“No es que me falten ganas pues yo hago lo que quiero, lo que digo es que es complicado trabajar de esto aunque en mi caso, entrego todo lo que es necesario para salir adelante”.