Aguascalientes Será Sede del Festival nacional de Títeres del 17 al 26 de Julio

La cartelera completa puede consultarse en las redes sociales del Instituto Cultural de Aguascalientes: https://www.facebook.com/InstitutoCulturaldeAguascalientes/.

La magia, la imaginación y las historias cobran vida con el XXVIII Festival Nacional de Títeres, que llegará a Aguascalientes del 17 al 26 de julio, con una programación gratuita para todas las edades.

Durante diez días, el público podrá disfrutar de funciones, talleres y espectáculos llenos de creatividad, con la participación de compañías provenientes de Querétaro, Jalisco, Colima y Ciudad de México, además del talento local.

Las actividades se realizarán en el Teatro Morelos, Teatro Leal y Romero y las Casas de la Cultura Municipales, acercando el arte de los títeres a distintos puntos del estado.

Las funciones en las Casas de la Cultura Municipales, que inician a partir del 17 de julio, serán de acceso libre y no requerirán boleto.

El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) y la Secretaría de Cultura, a través del programa Alas y Raíces, invitan a todas las familias a formar parte de este encuentro que mantiene viva la tradición del teatro de títeres.